El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 4.9 ocurrido el 09 de abril de 2026 a las 18:57:47 (hora local). El evento tuvo una profundidad de 56 kilómetros, lo que contribuyó a que su percepción fuera moderada en localidades próximas al epicentro.

Ubicación del epicentro y características del sismo

El epicentro del movimiento sísmico se localizó a 28 kilómetros al sur de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima, con coordenadas geográficas de latitud -12.89 y longitud -76.73. Esta ubicación sitúa el evento en una zona conocida por su actividad sísmica frecuente debido a la interacción de placas tectónicas en el litoral peruano.

La profundidad intermedia del sismo influyó en la forma en que fue percibido, reduciendo potenciales daños en superficie, aunque generando alerta entre la población local.

Intensidad y percepción en la población

De acuerdo con el reporte oficial del IGP/CENSIS (RS 2026-0195), la intensidad alcanzó un nivel IV en la escala de Mercalli Modificada, clasificado como “Mala”. Esto implica que el sismo fue sentido por muchas personas en reposo, con ligeros movimientos de objetos dentro de viviendas, pero sin reportes iniciales de daños estructurales significativos.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de seguridad ante eventos sísmicos, especialmente en regiones con alta recurrencia como la costa central del Perú.

Importancia del monitoreo sísmico en Perú

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo. Por ello, el monitoreo constante por parte del IGP resulta clave para informar oportunamente a la población y fortalecer la cultura de prevención.

Este tipo de reportes permite a las autoridades y ciudadanos estar preparados ante posibles réplicas o eventos de mayor magnitud, promoviendo una respuesta rápida y organizada.

Recomendaciones ante sismos

Ante la ocurrencia de un temblor en Lima o regiones cercanas, es fundamental contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras dentro del hogar y participar en simulacros organizados por las autoridades. La prevención sigue siendo la mejor herramienta frente a desastres naturales.