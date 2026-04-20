La propuesta replantea cómo se consume literatura en Perú, trasladando la riqueza simbólica del autor a un formato pensado para oyentes contemporáneos.

Fotografía: UPC Cultural

El área cultural de la UPC lanzó un nuevo programa dedicado a explorar el legado de José María Eguren. Esta iniciativa forma parte de las celebraciones por el mes del Poeta Peruano, fecha instaurada en abril de 1985.

La propuesta está conformada por una serie de piezas combinadas en audio y video. Su objetivo es integrar la literatura presentada en el repertorio de las nuevas formas de consumir contenido.

Curaduría y adaptación digital

Jaime Zapata, experto en letras hispanoamericanas, fue el encargado de revisar la producción. De esta manera, seleccionó los textos más adecuados de Eguren para el oído del oyente digital. En este proceso se priorizaron poemas con un ritmo y estructura narrativa que permitan mantener el espíritu original del escritor en el formato sonoro.

“Eguren es considerado uno de los primeros poetas simbolistas y modernistas del Perú, con una voz propia y un universo estético que inaugura una nueva forma de hacer poesía en el país. Sin embargo, su complejidad simbólica ha limitado su difusión fuera de ámbitos especializados, y por ello resulta importante acercarlo a nuevas audiencias”, menciona Zapata.

Estética y lenguajes simbólicos

El contenido del programa se adentra en los ambientes de ensueño y potencia visual que caracterizan a la escritura de Eguren, reafirmadas en la nueva estructura presentada. Los episodios recorren versos cargados de fantasía y melancolía, elementos que convierten situaciones comunes en pasajes crípticos.

A través de este soporte rítmico se busca potenciar la musicalidad propia del autor, haciendo que el lenguaje trascienda espacios más allá del texto escrito.

Difusión de la literatura nacional

Este lanzamiento se suma a los contenidos que UPC Cultural ha desarrollado sobre otros referentes esenciales de la lírica peruana, como César Vallejo y Blanca Varela. El objetivo es ampliar el mapa de referentes poéticos en la cultura actual, desde autores consagrados hasta figuras menos difundidas.

Fotografía: UPC Cultural

Fotografía: UPC Cultural

El primer episodio ya se encuentra disponible de forma gratuita a través de la web oficial de UPC Cultural. Gracias a este lanzamiento, el público tiene acceso libre a materiales de divulgación literaria de alta calidad.