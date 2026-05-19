La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó un cambio importante en el proceso de emisión de pasaportes en el Perú.

La entidad eliminará el sistema de citas virtuales y permitirá que los ciudadanos realicen el trámite de manera presencial y por orden de llegada, con el objetivo de agilizar la atención y combatir a las mafias de tramitadores y obtener su pasaporte.

El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, quien aseguró que la institución busca recuperar un servicio más rápido y accesible para la población.

Según explicó, el modelo implementado tras la pandemia terminó generando dificultades para conseguir citas y abrió espacio para negocios ilegales vinculados a intermediarios.

“Ya no habrá más trámites mediante citas. De esta manera, los tramitadores ya no podrán aprovecharse de la necesidad de los ciudadanos”, declaró el funcionario durante una entrevista en TVPerú.

Atención sin citas y entrega rápida de pasaportes

El nuevo sistema de atención presencial sin cita previa ya se encuentra en fase de pruebas en diversas oficinas de Migraciones.

La entidad busca que los usuarios puedan acercarse directamente a realizar el trámite y recibir su pasaporte en un plazo máximo de dos horas.

Las primeras evaluaciones se desarrollarán en sedes de Lima y Tumbes, donde se medirá la capacidad operativa antes de implementar el programa de manera oficial a nivel nacional.

Juan Alvarado explicó que el objetivo principal es devolverle al ciudadano un servicio más eficiente y eliminar las barreras que generaba el sistema digital.

Además, indicó que las pruebas permitirán corregir posibles inconvenientes antes del lanzamiento definitivo.

Migraciones busca frenar a las mafias de tramitadores

Uno de los principales motivos de esta decisión es combatir la presencia de tramitadores ilegales, quienes ofrecían citas y supuestos accesos rápidos para obtener pasaportes a cambio de dinero.

El superintendente denunció que alrededor de 30 empresas y personas continúan promocionando servicios migratorios irregulares mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

Frente a ello, Migraciones inició acciones legales para identificar y sancionar a los responsables.

“Hemos dado instrucciones para investigar a quienes intentan sorprender a la población ofreciendo trámites ilegales”, sostuvo Alvarado.

La institución recordó además que todos los procedimientos migratorios son personales y no requieren intermediarios. Por ello, recomendó a la ciudadanía evitar pagos a terceros y acudir únicamente a oficinas oficiales.

Modernización de pagos y nuevos servicios digitales

Paralelamente a la eliminación de citas, Migraciones viene impulsando medidas para modernizar la atención al público. Entre ellas destaca la implementación de billeteras electrónicas, pagos digitales y sistemas POS en ventanilla.

Con estos cambios, los usuarios ya no tendrán que acudir al Banco de la Nación para cancelar sus trámites, lo que permitirá reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia de atención.

Asimismo, la entidad informó que los ciudadanos extranjeros también podrán efectuar pagos con tarjetas de crédito o débito directamente en las oficinas de Migraciones.

Miles de pasaportes entregados en jornadas especiales

Migraciones destacó que las recientes campañas extraordinarias permitieron entregar miles de documentos en distintas regiones del país. Según cifras oficiales, durante una de las jornadas se emitieron cerca de 4,000 pasaportes en un solo día.

Actualmente, las oficinas pueden entregar entre 500 y 1,000 pasaportes diarios, dependiendo de su capacidad operativa y demanda de usuarios.

La entidad reiteró finalmente su compromiso de luchar contra cualquier forma de corrupción o intermediación ilegal que perjudique a los ciudadanos que necesitan tramitar su documento de viaje.