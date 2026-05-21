Aunque muchas familias consideran el hogar como el lugar más seguro para sus mascotas, diversos riesgos cotidianos pueden provocar accidentes que afecten la salud de perros y gatos.

Desde intoxicaciones hasta caídas o ingestión de objetos peligrosos, las emergencias veterinarias dentro de casa son más comunes de lo que se cree y, en gran medida, pueden evitarse con prevención y supervisión.

Según explicó Verónica Aita, gerente de Líneas Personales de Pacífico Seguros, cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar la salud de las mascotas y protegerlas frente a imprevistos.

“Actualmente, las mascotas ocupan un lugar fundamental dentro de las familias peruanas y la preocupación por su bienestar sigue creciendo. De hecho, durante el último año, el 65% de los dueños de mascotas enfrentó alguna urgencia veterinaria”, indicó.

Productos peligrosos que podrían intoxicar a perros y gatos

Uno de los riesgos más frecuentes dentro del hogar está relacionado con sustancias tóxicas de uso cotidiano.

Productos de limpieza, medicamentos, insecticidas y artículos de cuidado personal pueden causar graves intoxicaciones si las mascotas entran en contacto con ellos.

Por esa razón, especialistas recomiendan almacenar estos productos en lugares cerrados, altos o fuera del alcance de perros y gatos.

También resulta importante evitar dejar envases abiertos o residuos que puedan despertar la curiosidad de las mascotas.

Alimentos prohibidos que podrían afectar la salud de tu mascota

No todos los alimentos aptos para humanos son seguros para los animales. Ingredientes como el chocolate, la cebolla, las uvas, la palta, los huesos cocidos y algunos edulcorantes pueden provocar intoxicaciones severas o problemas digestivos en perros y gatos.

Antes de compartir comida casera con una mascota, lo recomendable es consultar previamente con un veterinario para confirmar que el alimento sea seguro. La prevención alimentaria puede evitar emergencias y complicaciones de salud a largo plazo.

Ventanas, balcones y espacios inseguros dentro de casa

Las caídas desde ventanas y balcones continúan siendo uno de los accidentes domésticos más frecuentes, especialmente en gatos. La curiosidad natural de las mascotas puede llevarlas a exponerse a situaciones de peligro dentro del hogar.

Para reducir riesgos, especialistas sugieren instalar mallas de seguridad y mantener supervisadas determinadas áreas de la vivienda.

Estas medidas ayudan a prevenir lesiones graves y ofrecen un entorno más seguro para las mascotas.

Revisar juguetes y objetos pequeños también es parte del cuidado

Muchos accidentes veterinarios ocurren por la ingestión accidental de juguetes deteriorados, piezas pequeñas, hilos u otros objetos que pueden causar obstrucciones o lesiones internas.

Por ello, revisar periódicamente los juguetes y reemplazar aquellos que estén dañados forma parte de una rutina de cuidado responsable. Además de garantizar la seguridad, mantener limpios los accesorios contribuye al bienestar general de perros y gatos.

Cómo actuar ante una emergencia veterinaria

Contar con una veterinaria de confianza y conocer los pasos básicos de atención ante una emergencia puede marcar la diferencia. Accidentes graves pueden requerir radiografías, estudios especializados, operaciones o internamientos, generando gastos inesperados para muchas familias.

Frente a esta realidad, actualmente existen alternativas enfocadas en la protección de mascotas. En esa línea, Pacífico PET ofrece cobertura ante emergencias por enfermedades o accidentes, permitiendo atenderse en la veterinaria de preferencia y gestionar reembolsos de manera digital.

“Además de la cobertura ante emergencias, dependiendo del plan contratado, los usuarios pueden acceder a beneficios adicionales relacionados con el cuidado cotidiano de sus mascotas, como desparasitación, hotelería y otros servicios”, agregó Aita.

Pacífico Seguros y Wong lanzan campaña especial para mascotas

Como parte de sus iniciativas para promover el cuidado responsable de animales de compañía, Pacífico Seguros y Wong desarrollan una campaña especial del 12 al 31 de mayo.

Durante ese periodo, las personas que realicen compras desde S/80 en productos de la categoría mascotas, ya sea en tiendas físicas, aplicación móvil o página web, podrán participar en el sorteo de tres seguros Pacífico PET, cada uno con cobertura por cinco años para sus mascotas.