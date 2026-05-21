La presencia de los medicamentos genéricos en el mercado peruano continúa creciendo y consolidándose como una alternativa accesible para miles de pacientes.

De acuerdo con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), más del 80% de los medicamentos registrados en el país pertenecen a esta categoría, lo que refleja su amplia disponibilidad en farmacias y establecimientos de salud.

Pese a ello, todavía persisten dudas relacionadas con su calidad, efectividad y composición frente a los productos de marca. Frente a este escenario, especialistas del sector farmacéutico buscan brindar información clara para desmontar creencias erróneas y fortalecer la confianza de los consumidores.

Según Corpol, empresa del rubro farmacéutico en el Perú, los medicamentos genéricos contienen el mismo principio activo, en igual concentración y presentación farmacéutica que los productos comerciales.

Además, para ser autorizados en el país deben cumplir con los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la autoridad sanitaria.

DIGEMID respalda la calidad y seguridad de los medicamentos genéricos

Uno de los mitos más frecuentes señala que los medicamentos genéricos son de menor calidad. Sin embargo, Saúl Valencia, especialista en calidad y químico farmacéutico de Corpol, explica que estos productos atraviesan procesos regulatorios establecidos por DIGEMID antes de llegar al mercado.

“El cumplimiento de los controles sanitarios garantiza que los medicamentos genéricos sean una opción segura y eficaz dentro de los tratamientos médicos”, sostiene el especialista.

En ese sentido, recalca que la diferencia entre un medicamento genérico y uno de marca no radica en la composición ni en el efecto terapéutico, sino principalmente en aspectos comerciales y de desarrollo.

El menor precio no significa menor efectividad

Otra percepción extendida entre los consumidores es que el precio reducido de los medicamentos genéricos estaría relacionado con una menor eficacia.

No obstante, especialistas aclaran que el costo más bajo responde a factores económicos y no técnicos.

Los medicamentos genéricos pueden costar hasta 60% menos que sus equivalentes comerciales debido a que no asumen gastos asociados a investigación inicial, campañas publicitarias o posicionamiento de marca.

De esta manera, representan una alternativa más accesible para la población sin afectar la efectividad del tratamiento médico indicado.

Las recetas médicas también contemplan medicamentos genéricos

Existe además la idea de que las prescripciones médicas solo incluyen productos de marca. Sin embargo, la normativa peruana establece que las recetas deben emitirse utilizando la Denominación Común Internacional (DCI), lo que permite a los pacientes elegir entre distintas opciones disponibles en el mercado.

Este mecanismo facilita el acceso a medicamentos genéricos sin comprometer la calidad del tratamiento ni la seguridad del paciente.

Los genéricos contienen el mismo principio activo

Entre las dudas más comunes también figura la creencia de que los medicamentos genéricos poseen menor cantidad de principio activo.

Frente a ello, Valencia precisa que estos productos deben mantener exactamente la misma dosis y forma farmacéutica que el medicamento original.

“La diferencia entre un genérico y uno de marca no está en la composición, sino en otros factores como el desarrollo inicial o el posicionamiento comercial”, explica el especialista.

Finalmente, desde el sector farmacéutico destacan que el principal objetivo es asegurar que la población acceda a tratamientos seguros, eficaces y de calidad, acompañados de información confiable para tomar decisiones informadas sobre su salud.