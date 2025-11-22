La Línea 1 del Metro de Lima no solo moviliza a más de 620 000 personas cada día, sino que ahora también será un espacio clave para la formación ciudadana. La estación La Cultura se ha convertido en la “Estación La Cultura de Prevención”, una iniciativa que busca sembrar conciencia sobre la importancia de estar preparados frente a los imprevistos del día a día.

Esta acción forma parte del programa “El ABC de la prevención”, promovido por Pacífico Seguros, y busca generar un cambio de actitud en la ciudadanía. La intervención visual con mensajes claros y directos tiene como meta “romper el ciclo de comportamiento ante los imprevistos”, llevando la educación preventiva al entorno cotidiano.

Durante el mes, más de 620 000 pasajeros que transitan por la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima estarán expuestos a contenidos educativos que fomentan una cultura de prevención activa.

Activaciones para medir tu resiliencia

Además de la intervención visual, se realizarán activaciones que incluyen el uso de la Calculadora de Resiliencia, una herramienta digital gratuita que permite conocer el nivel personal de resiliencia de cada persona. Quienes participen podrán recibir artículos promocionales, como las tarjetas “Toripass”, que simbolizan el compromiso con la prevención.

Prevención que recorre 11 distritos de Lima

Jorge Lazo Arias, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Pacífico Seguros, explicó:

“Queremos que la prevención deje de ser un concepto abstracto y se vuelva parte de nuestra rutina. Si todos los días miles de peruanos pasan por el Metro, ¿por qué no hacer de ese trayecto una oportunidad para aprender a cuidarse?”.

Esta experiencia se replicará en otras estaciones estratégicas como Gamarra y Villa El Salvador, donde se instalarán “Estaciones de la prevención” itinerantes con actividades lúdicas y artículos del Torito de Pacífico.

Educación en movimiento

La Línea 1 del Metro de Lima, que conecta 11 distritos de la capital, se convierte así en un canal de formación ciudadana, integrando mensajes de prevención en la rutina de millones de peruanos y peruanas. Esta campaña reafirma el compromiso de acercar la educación preventiva a donde las personas realmente están.