El uso cotidiano de herramientas con inteligencia artificial está transformando la manera en que funcionan las computadoras personales.

Si tu laptop se vuelve lenta al abrir aplicaciones como Copilot, ejecutar filtros inteligentes en videollamadas o utilizar programas de generación de imágenes, el problema podría no estar en tu conexión a internet, sino en la capacidad de tu equipo para procesar nuevas cargas de trabajo.

Según explica Becket Barrionuevo, Country Manager de Acer Perú, las laptops actuales enfrentan un escenario completamente distinto al de hace pocos años.

“Hoy una laptop ya no solo se usa para navegar o redactar documentos. Muchas personas trabajan con videollamadas, herramientas colaborativas e inteligencia artificial al mismo tiempo, y eso exige un rendimiento mucho mayor”, señala.

El avance de las AI PC está cambiando el mercado tecnológico

La evolución del software impulsado por IA está acelerando la llegada de una nueva generación de computadoras conocidas como AI PC. De acuerdo con cifras de Gartner, para finales de 2026 el 55% de las computadoras vendidas en el mundo pertenecerán a esta categoría.

El crecimiento responde a un cambio clave: antes, la mayoría de funciones de inteligencia artificial dependían de la nube. Ahora, muchas aplicaciones procesan tareas directamente desde la laptop para ofrecer respuestas más rápidas, mejorar la privacidad y reducir tiempos de espera.

Además, se estima que para 2026 cerca del 40% del software estará diseñado para ejecutar funciones de IA de manera local, aumentando la presión sobre el hardware tradicional.

Qué necesita una laptop para soportar inteligencia artificial

Las nuevas herramientas basadas en IA demandan componentes mucho más potentes que los requeridos por aplicaciones convencionales. Por ello, muchos usuarios comienzan a notar problemas de lentitud incluso en equipos relativamente recientes.

NPU: el nuevo componente clave

Las laptops modernas incorporan una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), un chip especializado en ejecutar tareas de inteligencia artificial sin saturar el procesador principal.

Este componente permite que funciones inteligentes trabajen de forma más rápida y eficiente, reduciendo el impacto en el rendimiento general del sistema. En el caso de las laptops Copilot+, por ejemplo, se requiere una capacidad mínima de 40 TOPS, equivalente a 40 billones de operaciones por segundo.

Más memoria RAM para nuevas exigencias

El crecimiento de herramientas con IA también elevó las necesidades de memoria. Si antes 8 GB de RAM eran suficientes para tareas diarias, hoy los 16 GB empiezan a convertirse en el estándar recomendado para trabajar con fluidez.

La multitarea, las videollamadas y los asistentes inteligentes consumen más recursos simultáneamente, provocando bloqueos o ralentizaciones en equipos con menor capacidad.

Temperatura y batería también afectan el rendimiento

Otro factor importante es el consumo energético. Las aplicaciones de inteligencia artificial requieren más potencia de procesamiento y generan mayor temperatura.

Cuando una laptop se calienta demasiado, el sistema reduce automáticamente el rendimiento para proteger sus componentes internos. Esto puede traducirse en aplicaciones lentas, tiempos de respuesta más largos y menor fluidez durante el uso.

Cómo saber si tu laptop todavía puede soportar IA

Antes de considerar la compra de una nueva computadora, es recomendable revisar algunos aspectos básicos del equipo actual para identificar posibles limitaciones.

Uno de los primeros puntos es verificar la cantidad de memoria RAM instalada. En Windows, se puede revisar desde Configuración > Sistema > Acerca de. Si el equipo tiene menos de 16 GB, es probable que experimente dificultades al ejecutar herramientas avanzadas de IA.

También es importante comprobar si la laptop utiliza un SSD o todavía funciona con un disco duro tradicional. Las unidades SSD ofrecen velocidades de carga mucho más rápidas y mejor desempeño en aplicaciones modernas.

La batería también influye en el rendimiento. Una batería degradada puede limitar la energía disponible para tareas exigentes, afectando directamente la velocidad del sistema.

Finalmente, los usuarios pueden revisar si su laptop incluye una NPU desde el Administrador de tareas de Windows. Si este componente no aparece, el equipo podría estar ejecutando procesos de inteligencia artificial sin hardware especializado, aumentando la carga sobre el procesador principal.

La inteligencia artificial está redefiniendo las necesidades de hardware

La sensación de lentitud que muchos usuarios experimentan actualmente no siempre indica una falla técnica. En muchos casos, refleja simplemente que el software evolucionó más rápido que el hardware disponible.

La llegada masiva de aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial está redefiniendo los estándares mínimos de rendimiento y acelerando la transición hacia equipos preparados para este nuevo entorno digital.