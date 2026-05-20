El Bespoke AI WindFree Duo integra inteligencia artificial, eficiencia energética y conectividad para responder a un consumidor que prioriza confort automatizado y ahorro en el hogar

En un contexto donde la tecnología redefine la vida doméstica, la empresa diseñó su nuevo sistema de climatización inteligente, una solución que combina automatización, eficiencia energética y conectividad para adaptarse a los cambios de temperatura y a las rutinas del usuario.

El lanzamiento del Bespoke AI WindFree Duo refleja una tendencia creciente en el mercado: equipos que no solo regulan la temperatura, sino que también optimizan el consumo y se integran a un ecosistema digital.

Se adapta a tu rutina

Según explicó Rafael Santana, Head de Aires Acondicionados de Samsung Perú, los usuarios demandan cada vez más soluciones que simplifiquen su día a día.

“El consumidor actual ya no solo busca climatización, busca un equipo inteligente y automatizado que se adapte a su estilo de vida”, señaló.

Fotografía: Doris Cervantes.

Uno de los principales diferenciales del equipo es la tecnología WindFree Cooling, diseñada para distribuir el aire de manera uniforme a través de miles de micro-orificios. Este sistema elimina las corrientes de aire frío directo, generando un ambiente más estable y silencioso, lo que mejora la experiencia dentro del hogar. Además, el dispositivo incorpora un sistema de deshumidificación inteligente, lo que regula la humedad sin provocar descensos bruscos de temperatura.

Te cuida y se sincroniza contigo

Gracias a su integración con SmartThings y dispositivos como el Galaxy Watch, el sistema puede detectar patrones de descanso y ajustar automáticamente la temperatura durante la noche mediante la función «Good Sleep«.

Rubén Cosme, Master Trainer de Samsung, destacó la relevancia de estas funciones en un entorno cambiante.

“Hoy vivimos en un contexto donde el clima puede variar drásticamente durante el día, y esta tecnología permite que el equipo cambie automáticamente entre frío y calor para mantener el confort”, explicó.

Fotografía: Samsung.

La propuesta también pone énfasis en el ahorro. Entre sus funciones destaca la detección de ventana abierta, que identifica variaciones térmicas inusuales y activa un modo de bajo consumo enviando también alertas al usuario. A ello, se suma la capacidad de configurar el tamaño del espacio para optimizar el rendimiento junto con la función «Auto Changeover«, la cual ejecuta automáticamente el modo de operación más eficiente en el dispositivo para obtener la temperatura óptima.

Tecnología y bienestar

La apuesta de Samsung busca consolidar una oferta que combine tecnología, eficiencia y bienestar, en un escenario donde los usuarios exigen mayor control sobre su consumo energético sin sacrificar confort.