Un sismo de magnitud 6.1 se registró este lunes 19 de mayo en la región Ica, según el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 p.m. (hora local) y fue percibido con fuerza por la población.

De acuerdo con el informe técnico, el epicentro del temblor se localizó a 41 kilómetros al sur de Ica, en la provincia y región del mismo nombre. El evento sísmico alcanzó una profundidad de 81 kilómetros, característica que influyó en la percepción del movimiento en distintas zonas cercanas.

IGP confirmó intensidad VI en Ica

El reporte sísmico detalló que el movimiento alcanzó una intensidad VI en Ica, nivel considerado fuerte dentro de la escala de Mercalli Modificada. Diversos ciudadanos reportaron el remezón a través de redes sociales, mientras las autoridades permanecen atentas ante cualquier eventualidad relacionada con daños materiales o afectaciones personales.

El IGP recordó que Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica en el mundo. Debido a ello, los eventos telúricos son frecuentes en varias regiones del país.

Epicentro y características del movimiento telúrico

Según la información difundida por el Centro Sismológico Nacional, las coordenadas del sismo fueron latitud -14.42 y longitud -75.83. La magnitud de 6.1 lo convierte en uno de los movimientos sísmicos de considerable percepción registrados recientemente en la región.

Especialistas recomiendan mantener la calma durante este tipo de emergencias y seguir las indicaciones de las autoridades de Defensa Civil. Asimismo, se aconseja revisar las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia ante posibles réplicas.

Autoridades monitorean posibles incidencias tras el temblor

Hasta el momento, las entidades correspondientes continúan evaluando posibles daños en infraestructura y servicios básicos tras el fuerte sismo reportado en Ica. El monitoreo se mantiene activo para descartar riesgos adicionales en las próximas horas.

El enlace oficial del evento sísmico fue compartido por el IGP a través de su plataforma digital especializada en monitoreo de movimientos telúricos en el país.