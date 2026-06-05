La comunidad del entretenimiento mexicano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Abraham Pérez, actor ampliamente reconocido por interpretar al Licenciado Cortillo en la exitosa serie de Televisa, La Familia P.Luche.

La noticia fue dada a conocer por personas cercanas al artista y rápidamente provocó reacciones entre seguidores de la comedia mexicana.

La confirmación de su muerte llegó a través de redes sociales, donde Omar Crew, creador de contenido y conductor del podcast La Cabina Paranormal, compartió un mensaje de despedida en el que recordó la amistad que mantuvo durante años con el actor.

La publicación generó numerosas muestras de cariño y condolencias hacia la familia del intérprete.

Redes sociales recuerdan una de las últimas imágenes de Abraham Pérez

Tras difundirse la noticia, usuarios comenzaron a compartir fotografías y momentos destacados de la trayectoria del actor.

Entre las publicaciones que cobraron relevancia destaca una imagen tomada en agosto de 2025 y difundida en Instagram por la luchadora profesional Jarochita Ordaz.

En la fotografía aparece Abraham Pérez acompañado de la deportista, mostrando una imagen cercana y cordial que fue ampliamente comentada por seguidores de la serie.

Muchos internautas aprovecharon la ocasión para recordar la influencia que tuvo su personaje dentro de una de las producciones de comedia más populares de la televisión mexicana.

La imagen también permitió que nuevas generaciones identificaran al actor detrás de uno de los personajes más recordados del universo creado por Eugenio Derbez.

El legado del Licenciado Cortillo en La Familia P.Luche

Aunque sus participaciones no fueron constantes a lo largo de toda la serie, el personaje del Licenciado Cortillo logró convertirse en una figura emblemática para los espectadores.

Su papel como jefe de Ludovico P.Luche generó algunas de las escenas más memorables del programa.

La combinación de autoridad, humor y situaciones absurdas permitió que el personaje se mantuviera vigente incluso años después del final de la producción.

Diversos fragmentos de sus apariciones continúan circulando en plataformas digitales y redes sociales, donde acumulan millones de reproducciones.

Entre los momentos más recordados por los seguidores destaca la escena del capítulo La boda de Regúlo, donde su frase «Sí, que se largue» terminó convirtiéndose en una referencia recurrente dentro de la cultura popular y los memes en internet.

Una carrera ligada a la comedia mexicana

Además de su participación en La Familia P.Luche, Abraham Pérez también formó parte de otros proyectos relacionados con la comedia televisiva.

Su trabajo le permitió colaborar en producciones que marcaron una etapa importante del entretenimiento mexicano durante la década de los 2000.

Su estilo interpretativo y capacidad para conectar con el público ayudaron a consolidar personajes que, pese a aparecer en pocos episodios, dejaron una huella duradera entre los espectadores.

Con el paso de los años, su figura continuó siendo recordada gracias a la constante difusión de escenas clásicas en plataformas digitales, donde nuevas audiencias descubrieron su trabajo y contribuyeron a mantener vigente su legado artístico.

¿De qué murió Abraham Pérez?

Hasta el momento, las personas cercanas al actor no han dado a conocer información oficial sobre las causas de su fallecimiento.

Tanto familiares como amigos han optado por mantener reserva respecto a los detalles relacionados con su muerte.

Mientras se espera alguna comunicación adicional, seguidores y colegas continúan expresando mensajes de reconocimiento hacia la trayectoria de Abraham Pérez, cuyo trabajo quedó ligado para siempre a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana.