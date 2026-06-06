Durante más de dos décadas, el SEO (Search Engine Optimization) dominó las estrategias de posicionamiento web. Su objetivo consistía en lograr que una página apareciera entre los primeros resultados de Google.

Sin embargo, la inteligencia artificial está impulsando una nueva etapa. Hoy surge el GEO (Generative Engine Optimization), una disciplina enfocada en optimizar contenidos para motores generativos como Google AI Mode (Modo IA de Google), Gemini, ChatGPT y Perplexity.

Este cambio responde a una nueva forma de buscar información. Antes, los usuarios escribían consultas breves como “elecciones Perú” o “turismo Cusco”.

Ahora formulan preguntas más complejas y conversacionales. Por ejemplo: “¿Qué diferencias económicas tienen los candidatos presidenciales?” o “¿Qué lugares visitar en Cusco con niños y cuánto presupuesto necesito?”. La IA analiza estas consultas y genera respuestas utilizando varias fuentes.

Recientemente en el I/O ’26 Recap, se ha conocido los cambios que se vienen en la búsqueda de Google, como impactará el Modo IA de Google en la búsqueda y como posicionar con contenido de calidad y bien redactado.

¿Qué es Google AI Mode?

Google AI Mode es una experiencia de búsqueda basada en inteligencia artificial. Permite conversar con el buscador y profundizar en un tema mediante preguntas sucesivas.

El modelo tradicional mostraba una lista de enlaces. El usuario debía revisar cada página para encontrar la información que necesitaba.

AI Mode cambia esa dinámica. La herramienta genera respuestas completas, compara alternativas y mantiene el contexto de la conversación.

Google diseñó esta función para resolver tareas más complejas. Por ello, AI Mode representa un paso más avanzado que AI Overviews.

AI Overviews y AI Mode: ¿cuál es la diferencia?

AI Overviews genera un resumen breve sobre una consulta específica. El sistema muestra la respuesta sobre los resultados tradicionales e incluye enlaces relacionados.

AI Mode funciona como un asistente de investigación. El usuario puede realizar preguntas de seguimiento, solicitar comparaciones o profundizar en un tema sin empezar desde cero.

En pocas palabras, AI Overviews responde una pregunta. AI Mode ayuda a resolver una necesidad.

Del SEO al GEO

La llegada de los motores generativos ha dado origen al GEO o Generative Engine Optimization. Esta estrategia busca que los contenidos no solo aparezcan en los resultados de búsqueda, sino que también sean utilizados por la inteligencia artificial para construir respuestas.

Por ese motivo, los responsables de medios digitales enfrentan nuevas preguntas. Ya no basta con saber si una página ocupa el primer lugar en Google. También deben preguntarse si Google AI Mode, Gemini o ChatGPT citarán ese contenido.

El objetivo cambia de forma radical. Antes se buscaba atraer clics. Ahora también se busca convertirse en una fuente confiable para la IA.

¿Cómo selecciona la IA sus fuentes?

Los motores generativos priorizan contenidos que transmiten confianza y autoridad. Para ello analizan varios factores.

Entre los más importantes destacan:

Experiencia demostrable.

Conocimiento especializado.

Autoridad temática.

Información verificable.

Actualización constante.

Reputación de la marca.

Google agrupa estos criterios bajo el concepto E-E-A-T. Las siglas representan Experiencia, Conocimiento, Autoridad y Confianza.

Por esta razón, los medios que identifican claramente a sus autores y publican contenido original suelen obtener mejores resultados.

Discover también está cambiando

Google Discover se ha convertido en una de las principales fuentes de tráfico para muchos medios digitales. A diferencia del buscador tradicional, no responde consultas directas. En cambio, recomienda contenido según los intereses del usuario.

La inteligencia artificial desempeña un papel cada vez más importante en este proceso. Google analiza hábitos de navegación, preferencias temáticas y señales de calidad para decidir qué artículos mostrar.

Los contenidos originales, las fotografías propias, los videos y la cobertura especializada suelen obtener mejores resultados dentro de Discover.

Cómo aparecer en las respuestas de la IA

Los especialistas recomiendan varias acciones para aumentar la visibilidad en los motores generativos.

La primera consiste en crear contenido útil y orientado a resolver preguntas reales. También resulta importante ofrecer datos propios, entrevistas exclusivas y análisis especializados.

Otra recomendación clave es fortalecer la autoridad temática. Los medios que cubren de manera constante un sector específico suelen convertirse en referentes para la inteligencia artificial.

Además, conviene incorporar formatos multimedia como videos, podcasts e infografías. Estos elementos ayudan a enriquecer la experiencia del usuario y aportan señales adicionales de calidad.

Finalmente, el uso de datos estructurados facilita la comprensión del contenido por parte de Google y otros sistemas de IA.

El nuevo reto para los medios

La inteligencia artificial no marca el fin del SEO. En realidad, impulsa una evolución de sus principios.

Los medios ya no compiten únicamente por aparecer en los resultados de búsqueda. Ahora también compiten por convertirse en fuentes citables para los asistentes de inteligencia artificial.

En este nuevo escenario, la calidad del contenido, la experiencia demostrada y la confianza de la audiencia tienen más valor que nunca.

La meta ya no consiste solo en generar clics. El verdadero desafío es producir información tan útil y confiable que la inteligencia artificial la utilice para responder las preguntas de millones de personas.