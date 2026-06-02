Samsung continúa fortaleciendo su liderazgo en el mercado de pantallas al llevar el diseño de interiores y la tecnología a un nuevo nivel con The Frame, una televisión que funciona también como una auténtica pieza decorativa. Gracias a su innovador Modo Arte, este dispositivo permite transformar cualquier ambiente del hogar en una galería personalizada con acceso a miles de obras digitales de prestigio internacional.

La propuesta de Samsung va más allá del entretenimiento tradicional. Cuando la pantalla no se utiliza como televisor, se convierte en un elegante cuadro digital capaz de integrarse armónicamente con la decoración del hogar, aportando sofisticación y una experiencia visual inmersiva.

Cómo activar el Modo Arte en Samsung The Frame

Configurar el Modo Arte en The Frame es un proceso sencillo pensado para cualquier usuario. Samsung diseñó una interfaz intuitiva que facilita acceder rápidamente a colecciones artísticas y personalizar la experiencia visual.

El primer paso consiste en ingresar a la Samsung Art Store desde el menú lateral utilizando el control remoto. Desde allí, los usuarios pueden explorar diferentes categorías, guardar obras favoritas y revisar las piezas visualizadas recientemente.

Posteriormente, se puede elegir entre una amplia colección gratuita que incluye cientos de obras actualizadas mensualmente o acceder a un catálogo premium con más de 3,000 obras maestras de museos, galerías y artistas reconocidos internacionalmente mediante suscripción.

Antes de confirmar la selección, la plataforma permite realizar una previsualización y ajustar configuraciones de imagen para optimizar cada obra según la iluminación y el entorno. Una vez elegida la pieza, basta con presionar el botón de encendido para activar el Modo Arte y convertir la pantalla en un cuadro digital de alta calidad.

Tecnología avanzada para una experiencia artística más realista

Uno de los principales diferenciales de Samsung The Frame es su tecnología Glare Free, un acabado mate que minimiza reflejos y mejora el contraste frente a distintas fuentes de luz. Este sistema logra que las imágenes tengan una apariencia similar a un lienzo real, reforzando la sensación de estar frente a una obra física.

A esto se suma la integración de tecnología Real Quantum Dot y la validación de color Pantone, elementos que garantizan una reproducción cromática precisa y un volumen de color del 100%. En el caso del modelo The Frame Pro, Samsung incorpora además un panel Neo QLED con tasa de refresco de 144Hz para ofrecer movimientos más fluidos y una calidad cinematográfica superior.

La experiencia también se complementa con sensores inteligentes capaces de detectar movimiento y ajustar automáticamente el brillo según las condiciones de iluminación del espacio. Gracias a ello, el contenido visual mantiene una apariencia natural durante todo el día mientras optimiza el consumo energético.

Diseño minimalista y personalizable para cualquier espacio

Samsung también apostó por un diseño pensado para integrarse fácilmente en distintos estilos de decoración. The Frame incorpora marcos magnéticos intercambiables que permiten modificar colores y acabados según las preferencias del usuario.

Además, la marca eliminó el problema del exceso de cables mediante soluciones como el Soporte Slim Fit, que instala la pantalla completamente al ras de la pared, y el sistema Wireless One Connect, una central HDMI inalámbrica capaz de conectar dispositivos hasta a 10 metros de distancia.

Estas características permiten mantener un entorno limpio, elegante y minimalista sin sacrificar conectividad ni funcionalidades avanzadas.

Samsung apuesta por unir arte, inteligencia artificial y entretenimiento

Samsung destaca que The Frame representa una nueva manera de entender la tecnología dentro del hogar. La pantalla se integra además con el ecosistema SmartThings, convirtiéndose en un centro inteligente de conectividad y entretenimiento doméstico.

Según explicó Celso Barros, Director Regional de Visual Display para Samsung Electronics Latinoamérica, el objetivo del Modo Arte es enriquecer la experiencia en casa mediante una propuesta que combine cultura, diseño y funcionalidad.

Con esta propuesta, Samsung busca posicionar a The Frame no solo como una televisión premium, sino como una pieza central de diseño que fusiona innovación, estética y arte digital en un solo dispositivo.