La Semana de la Innovación 2026 concluyó con un reconocimiento a las empresas y organizaciones que han incorporado la ciencia, tecnología e innovación (CTI) como parte de su estrategia de crecimiento y competitividad.

La ceremonia, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), puso en valor el compromiso del sector privado con el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyen al progreso económico y social del país.

Durante el evento, realizado en la Cámara de Comercio de Lima, se entregaron 54 reconocimientos a organizaciones que aplicaron o accedieron a los beneficios tributarios destinados a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i), contemplados en la Ley N.° 30309.

Esta iniciativa busca fortalecer la participación empresarial en actividades de innovación mediante incentivos vinculados al Impuesto a la Renta.

Empresas que lideran la apuesta por la innovación

Entre las organizaciones destacadas figuró MS4M S.A.C., que registró siete proyectos de innovación.

También fueron reconocidas BS Grupo S.A.C., APJL Textil S.A.C., Indra Perú S.A., ARPL Tecnología Industrial S.A. y Orygen Perú S.A.A., cada una con dos proyectos aprobados dentro del mecanismo de beneficios tributarios.

La lista incluyó además a empresas de sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, salud, manufactura, tecnología, alimentos y textiles.

Entre ellas destacaron Luz del Sur S.A.A., Corporación Primax S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A., Minsur S.A., Machu Picchu Foods S.A.C., Vitapro S.A., Creditex S.A.A., Textil del Valle S.A. BIC, Agrícola Cerro Prieto S.A. y Laboratorios AC Farma S.A.

En total, las organizaciones reconocidas representan 65 proyectos de I+D+i, reflejando una tendencia creciente hacia la incorporación de conocimiento especializado, nuevas tecnologías y procesos innovadores en sus operaciones y modelos de negocio.

Ley N.° 30309: un incentivo para fortalecer la competitividad empresarial

La Ley N.° 30309 se ha consolidado como una herramienta clave para estimular la inversión privada en investigación y desarrollo.

Gracias a este mecanismo, las empresas pueden acceder a incentivos tributarios que favorecen la ejecución de proyectos orientados a mejorar la productividad, generar valor agregado y fortalecer su capacidad de innovación.

El reconocimiento otorgado por CONCYTEC busca, además, destacar la importancia de consolidar un ecosistema donde el sector empresarial, la academia y las entidades públicas trabajen de manera articulada para transformar el conocimiento en soluciones concretas para los desafíos del país.

La promoción de estos instrumentos resulta especialmente relevante en un contexto donde la transformación digital, la sostenibilidad y la adopción de nuevas tecnologías son factores determinantes para la competitividad nacional e internacional.

Más de 5.000 participantes en la Semana de la Innovación 2026

La ceremonia también sirvió para presentar el balance de la Semana de la Innovación 2026, desarrollada entre el 3 y el 12 de junio en las ciudades de Lima y Tacna.

El encuentro reunió a nueve instituciones coorganizadoras y más de 40 entidades aliadas, incluyendo organismos públicos, empresas, universidades y organizaciones de cooperación internacional.

De acuerdo con cifras preliminares, más de 5.000 personas participaron en las actividades presenciales programadas durante los diez días del evento. La agenda incluyó conferencias magistrales, talleres especializados, exhibiciones tecnológicas, espacios de networking y una rueda de transferencia tecnológica orientada a conectar necesidades empresariales con capacidades de investigación.

Inteligencia artificial, sostenibilidad y transferencia tecnológica entre los temas centrales

La programación contempló más de 30 talleres especializados y 33 plenarias realizadas en Lima y Tacna, con la participación de 17 expertos internacionales procedentes de Estados Unidos, Chile, Colombia, Inglaterra, Alemania, México, Uruguay y Suecia.

Los debates y exposiciones abordaron temas de alto impacto como inteligencia artificial, industria 4.0, transformación digital, salud, agricultura, energías renovables, hidrógeno verde, innovación pública, sostenibilidad y transferencia tecnológica.

Asimismo, se exhibieron 28 proyectos tecnológicos y 32 casos de éxito impulsados por instituciones participantes. En la rueda de transferencia tecnológica, 13 empresas plantearon 15 desafíos tecnológicos que fueron atendidos por 18 solucionadores provenientes de universidades, institutos y centros de investigación de diversas regiones del Perú, generando 28 reuniones especializadas para explorar futuras colaboraciones.

Innovar como estrategia de desarrollo

El cierre de la Semana de la Innovación 2026 dejó un mensaje claro para el ecosistema empresarial peruano: la innovación ya no es únicamente una visión de futuro, sino una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento, fortalecer la competitividad y generar soluciones con impacto real en la sociedad.

La participación de decenas de empresas en proyectos de investigación y desarrollo evidencia un interés creciente por aprovechar el conocimiento, la tecnología y el talento nacional como motores para construir una economía más dinámica, sostenible y preparada para los desafíos de los próximos años.