Xiaomi alista uno de los anuncios más importantes de su calendario tecnológico en Perú. La compañía confirmó que el próximo 25 de junio a las 7:30 p. m. realizará la presentación oficial de la nueva Serie Xiaomi 17T, un evento que podrá seguirse en vivo a través de mi.com/pe y las redes sociales oficiales de Xiaomi Perú.

La transmisión estará dirigida a usuarios, medios especializados, creadores de contenido y seguidores de la marca que buscan conocer las características de los nuevos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, dispositivos que apuntan al segmento premium y que ya se encuentran disponibles en etapa de preventa con beneficios exclusivos.

Xiaomi 17T: una apuesta por la fotografía móvil avanzada

Uno de los aspectos más destacados de la nueva generación será su enfoque en la fotografía móvil, resultado de la colaboración entre Xiaomi y Leica.

Esta alianza continúa evolucionando con la incorporación de nuevas herramientas orientadas a mejorar la captura de imágenes y la experiencia visual de los usuarios.

Entre las novedades figura Leica Live Moment, una función desarrollada para registrar escenas cotidianas con mayor naturalidad y profundidad, permitiendo conservar recuerdos con una estética más auténtica.

La propuesta busca acercar la experiencia fotográfica profesional al uso diario del smartphone.

Además, la serie incorpora mejoras en las capacidades de teleobjetivo, ampliando las posibilidades para capturar imágenes a distancia con mayor calidad y detalle.

Inteligencia artificial y rendimiento para creadores de contenido

La nueva Serie Xiaomi 17T también integra funciones impulsadas por inteligencia artificial, pensadas para optimizar tareas relacionadas con fotografía, productividad y entretenimiento.

Estas herramientas están orientadas a usuarios que utilizan su teléfono inteligente como una plataforma para crear contenido, trabajar o gestionar actividades diarias.

De esta manera, Xiaomi busca ofrecer una experiencia más fluida y adaptada a las necesidades actuales de los consumidores.

El rendimiento será otro de los pilares de la serie, combinando hardware de alto nivel con una experiencia de software diseñada para aprovechar al máximo las capacidades del dispositivo.

Un lanzamiento que refuerza la presencia premium de Xiaomi

Durante la transmisión, la compañía compartirá detalles sobre el diseño, las especificaciones de fotografía, las nuevas funciones de IA, así como las innovaciones que acompañarán a su propuesta premium para 2026.

La llegada de los Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro forma parte de la estrategia de la marca para fortalecer su presencia en la gama alta, un segmento donde la experiencia fotográfica, el rendimiento y la integración de servicios conectados se han convertido en factores clave para los usuarios.

Cómo seguir el evento de lanzamiento

Los interesados podrán conectarse al evento en vivo desde la plataforma oficial mi.com/pe y los canales digitales de Xiaomi Perú.

La presentación permitirá conocer de primera mano todas las características de la nueva familia de smartphones y las novedades que acompañarán su llegada al mercado local.

Con este lanzamiento, Xiaomi busca consolidar su propuesta de valor en el ecosistema móvil, ofreciendo dispositivos enfocados en la creatividad, la conectividad y la experiencia premium para un público cada vez más exigente.