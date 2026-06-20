Miles de estudiantes y familias tendrán la oportunidad de conocer alternativas para acceder a la educación superior, programas de financiamiento y experiencias académicas internacionales durante Expouniversidad 2026, evento que se desarrollará del 24 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

La feria congregará a universidades nacionales e internacionales, instituciones públicas y organizaciones especializadas que brindarán orientación sobre carreras profesionales, procesos de admisión, programas de becas y opciones de financiamiento para quienes buscan continuar sus estudios dentro y fuera del país.

OSIPTEL presentará 60 becas integrales para jóvenes universitarios

Una de las propuestas más relevantes de esta edición será la participación del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), entidad que dará a conocer los beneficios de su Programa de Extensión Universitaria (PEU).

A través de esta iniciativa se otorgarán 60 becas integrales destinadas a estudiantes del último año, egresados y bachilleres de las carreras de Economía, Derecho e Ingeniería provenientes de universidades licenciadas del Perú.

El programa académico tendrá una duración de diez semanas y se desarrollará de manera presencial en Lima. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los participantes en áreas vinculadas a la regulación de las telecomunicaciones, políticas públicas y gestión estatal, sectores que demandan profesionales cada vez más especializados.

Además de cubrir los costos académicos, las becas incluyen alimentación, movilidad local y seguro médico. Para los participantes que residen fuera de Lima, también se contempla apoyo para traslado y alojamiento, facilitando así el acceso de jóvenes talentos de distintas regiones del país.

Oportunidades para estudiar en Europa y Estados Unidos

Expouniversidad 2026 también contará con la presencia de Time to Go Global, organización especializada en educación internacional que orientará a los asistentes sobre programas académicos y alternativas de financiamiento en destinos como España, Estados Unidos, Irlanda, Francia e Inglaterra.

Durante la feria, los interesados podrán conocer requisitos de admisión, modalidades de estudio y opciones de apoyo económico disponibles en diversas instituciones educativas del extranjero.

La posibilidad de realizar estudios internacionales representa una oportunidad para adquirir competencias globales, desarrollar nuevas habilidades interculturales y ampliar las perspectivas profesionales en mercados laborales cada vez más competitivos.

Becas BCP impulsan el acceso a la educación superior

Otra alternativa que será presentada en el evento corresponde a las Becas BCP, dirigidas a jóvenes con alto rendimiento académico y necesidad económica.

Este programa financia estudios universitarios y técnicos mediante la cobertura de matrícula, pensiones, titulación y cursos de inglés, contribuyendo a que más estudiantes puedan acceder y culminar su formación profesional.

La información brindada durante la feria permitirá a los asistentes resolver dudas sobre requisitos, procesos de postulación y beneficios asociados a estas oportunidades educativas.

Un espacio clave para la orientación vocacional

Con más de veinte años de trayectoria, Expouniversidad se ha consolidado como uno de los encuentros educativos más importantes del Perú.

Su propuesta busca acercar a estudiantes, padres de familia y orientadores a información confiable sobre carreras, universidades, becas y tendencias académicas.

La edición 2026 ofrecerá acceso gratuito a diversas alternativas de formación, permitiendo que los visitantes evalúen opciones alineadas con sus intereses y proyectos de vida.

En un contexto donde la especialización y la internacionalización cobran cada vez mayor relevancia, conocer las oportunidades disponibles puede marcar una diferencia significativa en el futuro académico y profesional de los jóvenes.