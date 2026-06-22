La segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 presenta uno de los encuentros más atractivos de la fase inicial. Argentina y Austria se miden este lunes 22 de junio en el Dallas Stadium de Texas con la mira puesta en una victoria que podría acercarlos de manera significativa a los dieciseisavos de final.

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La atención vuelve a centrarse en Lionel Messi, quien lidera el once de la Albiceleste tras una destacada actuación en el estreno mundialista. El capitán argentino llega en gran momento futbolístico y busca ampliar su legado con la selección en una nueva cita internacional.

Argentina busca consolidar su candidatura al título

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni inició su participación en el torneo con una convincente victoria por 3-0 sobre Argelia. Más allá del resultado, el equipo mostró equilibrio entre defensa y ataque, además de una notable eficacia en los metros finales.

La gran figura de aquella presentación fue Messi, autor de los tres goles argentinos. Su rendimiento reafirmó su importancia dentro del equipo y volvió a colocarlo entre los protagonistas de la competición.

Con tres puntos en el bolsillo, Argentina afronta este compromiso con la oportunidad de dar un paso importante hacia la clasificación. Un nuevo triunfo permitiría a la vigente campeona del mundo tomar ventaja en la lucha por el primer lugar del grupo.

Austria llega con confianza tras un debut ganador

La selección de Austria también comenzó el campeonato con una victoria al imponerse por 3-1 a Jordania. Ese resultado le permitió igualar a Argentina en la tabla y llegar al enfrentamiento directo con la posibilidad de asumir el liderazgo en solitario.

El conjunto europeo destaca por su intensidad táctica, presión constante y velocidad para salir al ataque. Además, cuenta con futbolistas de experiencia internacional como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, jugadores capaces de marcar diferencias en encuentros de máxima exigencia.

Por ese motivo, el equipo austríaco representa una prueba importante para una Argentina que pretende mantener el nivel exhibido en su debut.

Las alineaciones confirmadas para el duelo del Grupo J

Argentina salta al campo con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Por su parte, Austria forma con Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch y David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner y Michael Gregoritsch.

Entre las novedades del equipo argentino destaca el ingreso de Nahuel Molina, quien ocupa el lugar de Gonzalo Montiel respecto al once que derrotó a Argelia.

Messi sigue ampliando su historia con la selección argentina

Cada presentación de Lionel Messi genera una expectativa especial. En esta ocasión, el rosarino alcanza su partido número 201 con la selección argentina absoluta, una cifra que amplía aún más su récord histórico de presencias con la Albiceleste.

Además del valor estadístico, su influencia dentro del campo continúa siendo determinante. La combinación con Lautaro Martínez y Thiago Almada aparece como una de las principales armas ofensivas del equipo sudamericano para romper la resistencia austríaca.

La presencia de miles de aficionados argentinos en las tribunas del estadio de Dallas refleja la enorme ilusión que acompaña al equipo en la defensa del título conquistado en Catar 2022.

Un partido que puede definir el rumbo del Grupo J

Con ambos equipos igualados en puntos tras la primera fecha, el resultado de este encuentro puede tener un impacto directo en la clasificación. El ganador quedará muy bien posicionado para avanzar a la siguiente ronda y reforzará sus aspiraciones dentro del torneo.

Por contexto, nivel de plantel y actualidad de sus figuras, Argentina parte como una de las favoritas. Sin embargo, Austria ha demostrado que tiene argumentos suficientes para competir de igual a igual y buscar una sorpresa en uno de los partidos más esperados de la jornada.