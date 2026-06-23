El Gobierno peruano oficializó una nueva estructura de remuneraciones consolidadas para el personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), tras la publicación del Decreto Supremo N.° 112-2026-EF en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

La medida actualiza los montos que percibirán oficiales y suboficiales de ambas instituciones, además de incorporar cambios orientados a mejorar la transparencia en la presentación de la información pensionaria de miles de beneficiarios.

Nuevos ingresos para oficiales de las FF.AA. y la PNP

De acuerdo con la norma, los mayores montos de la nueva escala corresponden a los grados de General de División, Vicealmirante y Teniente General, quienes recibirán una remuneración consolidada de S/ 12,688.04.

La actualización también establece los siguientes montos para el personal de oficiales:

General de Brigada, Contraalmirante, Mayor General y General: S/ 12,377.18

S/ 12,377.18 Coronel y Capitán de Navío: S/ 10,226.56

S/ 10,226.56 Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Comandante: S/ 6,332.60

S/ 6,332.60 Mayor y Capitán de Corbeta: S/ 4,816.38

S/ 4,816.38 Capitán y Teniente Primero: S/ 4,003.08

S/ 4,003.08 Teniente y Teniente Segundo: S/ 3,342.03

S/ 3,342.03 Subteniente, Alférez de Fragata y Alférez: S/ 3,263.36

Esta actualización forma parte de la estructura de ingresos regulada por el Decreto Legislativo N.° 1132, que establece el régimen remunerativo aplicable al personal militar y policial.

Escala de remuneraciones para suboficiales

La norma también fija nuevos montos para el personal de suboficiales y técnicos de ambas instituciones.

Entre los principales niveles destacan:

Técnico Jefe Superior, Técnico Superior Primero, Técnico Supervisor y Suboficial Superior: S/ 3,949.79

S/ 3,949.79 Técnico Jefe, Técnico Superior Segundo, Técnico Inspector y Suboficial Brigadier: S/ 3,790.22

S/ 3,790.22 Técnico Primera, Técnico Primero, Técnico de Primera y Suboficial Técnico de Primera: S/ 3,525.18

S/ 3,525.18 Técnico Segunda, Técnico Segundo, Técnico de Segunda y Suboficial Técnico de Segunda: S/ 3,298.07

S/ 3,298.07 Técnico Tercera, Técnico Tercero, Técnico de Tercera y Suboficial Técnico de Tercera: S/ 3,114.80

S/ 3,114.80 Suboficial de Primera y Oficial de Mar Primero: S/ 3,023.96

S/ 3,023.96 Suboficial de Segunda y Oficial de Mar Segundo: S/ 2,967.87

S/ 2,967.87 Suboficial de Tercera y Oficial de Mar Tercero: S/ 2,924.82

Nuevo concepto para pensionistas militares y policiales

Otro de los cambios relevantes aprobados por el Ejecutivo es la incorporación del concepto “Monto Total Pensionario” en las planillas y boletas de pago de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Este concepto agrupará la Remuneración Consolidada y los reajustes pensionarios que correspondan de acuerdo con la legislación vigente. Según la disposición, la medida tiene carácter informativo y busca que los beneficiarios puedan identificar con mayor claridad el monto total que reciben mensualmente.

Asimismo, se precisa que esta modificación no altera la naturaleza de las pensiones ni las condiciones legales de los conceptos que integran dicho monto.

Actualización automática y financiamiento

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la encargada de actualizar de oficio los nuevos valores en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

Respecto al financiamiento, el decreto establece que los recursos provendrán de los presupuestos institucionales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, sin generar gastos adicionales para el Tesoro Público.

Además, la norma deroga el Decreto Supremo N.° 292-2025-EF, que regulaba anteriormente los montos de la remuneración consolidada del personal militar y policial.