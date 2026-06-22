La selección de Francia afronta este lunes un desafío clave en el Mundial 2026 cuando se mida ante Irak por la segunda jornada del Grupo I. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde los dirigidos por Didier Deschamps intentarán asegurar su presencia en la fase de eliminación directa.

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Tras imponerse por 3-1 a Senegal en su estreno, el combinado francés llega con la obligación de mejorar su rendimiento colectivo. Aunque el resultado fue favorable, el equipo mostró algunas dificultades en la primera mitad y dejó interrogantes sobre su funcionamiento ofensivo.

Francia busca consolidar su candidatura al título

El conjunto galo cuenta con una de las plantillas más potentes del torneo y aspira a conquistar una nueva estrella mundialista. En su debut, la reacción mostrada durante el segundo tiempo permitió corregir varios problemas tácticos y evidenció el potencial de una generación liderada por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Para este compromiso, Didier Deschamps podría mantener el esquema que le permitió superar a Senegal, incluyendo la presencia de Bradley Barcola desde el inicio. El objetivo es seguir acumulando minutos de competencia y fortalecer automatismos de cara a los cruces decisivos.

Además, el seleccionador francés espera una mejor versión de Dembélé, quien estuvo lejos de su mejor nivel en la primera fecha y buscará reivindicarse ante una defensa iraquí que intentará resistir la presión desde el primer minuto.

Mbappé va por más récords en la Copa del Mundo

Gran parte de la atención estará centrada en Kylian Mbappé, quien continúa ampliando su legado con la camiseta francesa. El delantero del Real Madrid llega motivado después de firmar un doblete en la jornada inaugural y mantenerse en la lucha por los principales registros goleadores de la historia de los Mundiales.

Su capacidad para desequilibrar en velocidad, generar espacios y definir en el área lo convierte en la principal amenaza para Irak. Ante un rival que suele conceder espacios cuando se ve obligado a defender cerca de su arco, el atacante francés tendrá una nueva oportunidad para aumentar sus cifras.

Francia sabe que una victoria no solo acercaría la clasificación, sino que también reforzaría la confianza del plantel antes del esperado duelo frente a la Noruega de Erling Haaland, encuentro que podría definir el liderato del grupo.

Irak quiere competir y dejar una imagen positiva

Aunque las probabilidades de avanzar son reducidas, Irak afronta este partido con la intención de demostrar crecimiento competitivo en su regreso a una Copa del Mundo después de cuatro décadas.

Los llamados Leones de Mesopotamia dejaron señales positivas pese a caer 4-1 frente a Noruega. El equipo mostró intensidad física, compromiso táctico y momentos de buen fútbol, aspectos que buscará repetir frente a una de las favoritas del campeonato.

El técnico Graham Arnold mantendría la base del equipo que debutó en el torneo, confiando especialmente en la dupla ofensiva formada por Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi, dos futbolistas que representan la principal esperanza de gol para los iraquíes.

Hora y canales para ver Francia vs. Irak

El compromiso será transmitido en directo por DSports a través de la plataforma de DirecTV, además de estar disponible mediante el servicio de streaming DGO. En algunos mercados, los aficionados también podrán seguir el encuentro por Paramount+.

Estadio: Lincoln Financial Field, Filadelfia (Estados Unidos).

Hora: 17:00 local (21:00 GMT).

Posibles alineaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Irak: Jalal Hassan; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Ali Jassim, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi.

DT: Graham Arnold.

Claves del partido

Francia llega como clara favorita gracias a la profundidad de su plantilla y al gran momento de sus principales figuras. Sin embargo, Irak intentará aprovechar cualquier espacio para sorprender mediante transiciones rápidas y presión alta en momentos puntuales.

La combinación entre experiencia, calidad individual y ambición convierte a los franceses en candidatos naturales a la victoria, aunque los iraquíes buscarán competir con intensidad y mantener viva la ilusión en el Grupo I.