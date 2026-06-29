La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comienza con uno de los encuentros más atractivos del calendario. Brasil y Japón empatan 1-1 en el NRG Stadium de Houston, con el objetivo de avanzar a los octavos de final en un torneo donde cualquier error puede marcar el destino de una selección.

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Mira el gol de Brasil con Casemiro

Japón se anticipó y dio la sorpresa con el primer gol ante Brasil

Kaishu Sano puso el 1 a 0 para el seleccionado oriental ante Brasil en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¡JAPÓN SORPRENDIÓ A TODOS!



Kaishu Sano puso el 1 a 0 para el seleccionado oriental ante Brasil en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/QgW4zdrzPG — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

La cobertura EN VIVO incluye el minuto a minuto, las alineaciones oficiales, las incidencias más importantes, los goles y el resultado final de un compromiso que enfrenta a una de las principales candidatas al título con un equipo japonés que busca dar una de las sorpresas del campeonato.

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón por el Mundial 2026?

Según la programación oficial de la FIFA, el compromiso entre Brasil y Japón se disputará este lunes 29 de junio en el NRG Stadium, ubicado en Houston, Estados Unidos.

Estos son los horarios por país:

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.

12.00 p. m. Bolivia, Chile y Venezuela: 1.00 p. m.

1.00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

2.00 p. m. México: 11.00 a. m.

11.00 a. m. Estados Unidos (Houston): 12.00 p. m.

12.00 p. m. España: 7.00 p. m.

El ganador asegurará su presencia en los octavos de final del Mundial 2026, una instancia donde el margen de error desaparece y cada partido se convierte en una final.

¿Dónde ver Brasil vs Japón EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante distintas señales de televisión y plataformas digitales.

En Perú, el partido será transmitido por América TV y América TVGO. Asimismo, DSports y su servicio de streaming DGO ofrecerán la cobertura para Sudamérica.

En otros países, la transmisión estará disponible a través de cadenas como FOX Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y DAZN, dependiendo de la región y los derechos de emisión correspondientes.

Además, La República Deportes realizará una cobertura en tiempo real con el desarrollo del partido, las jugadas más importantes y todas las incidencias del encuentro.

Así llegan Brasil y Japón a los dieciseisavos de final

Brasil accedió a esta fase como líder del Grupo C tras sumar 7 puntos. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti empató 1-1 frente a Marruecos en su debut y posteriormente consiguió dos victorias contundentes: 3-0 sobre Haití y 3-0 ante Escocia.

La selección brasileña destacó por su equilibrio entre defensa y ataque, registrando siete goles a favor y solo uno en contra durante la fase de grupos. En la antesala del compromiso, Ancelotti confirmó que mantendrá la base del equipo que consiguió la clasificación y reveló que el plantel también trabajó posibles definiciones por penales.

Por su parte, Japón clasificó como segundo del Grupo F con 5 unidades. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu empató 2-2 frente a Países Bajos, goleó 4-0 a Túnez y cerró la fase inicial con un empate 1-1 ante Suecia.

El conjunto asiático llega respaldado por un juego colectivo sólido, intensidad en la recuperación del balón y rápidas transiciones ofensivas. Futbolistas como Daichi Kamada, Ritsu Dōan, Ayase Ueda y el arquero Zion Suzuki serán algunas de las principales cartas para intentar sorprender a la Canarinha.

Brasil parte como favorito, pero Japón buscará dar el golpe

Aunque Brasil afronta el compromiso con la etiqueta de favorito por su historia y el rendimiento mostrado en la fase de grupos, Japón ha demostrado en los últimos años que puede competir frente a las principales potencias del fútbol mundial.

El encuentro promete un choque de estilos entre la jerarquía individual brasileña y la disciplina táctica japonesa, en un partido que definirá cuál de las dos selecciones continúa su camino hacia el título del Mundial 2026.