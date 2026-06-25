La selección de México afronta su último compromiso del Grupo A del Mundial 2026 con el objetivo de mantener su invicto y completar una histórica fase de grupos con puntaje ideal.

Enfrente estará República Checa, que llega obligada a ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

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El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, escenario donde el equipo dirigido por Javier Aguirre intentará confirmar el buen momento mostrado tras sus victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur.

México quiere cerrar la fase de grupos con paso perfecto

Tras sumar dos triunfos consecutivos, el combinado mexicano ya aseguró el liderato del Grupo A, lo que le permitirá disputar la siguiente ronda nuevamente en el Estadio Azteca.

Sin embargo, el plantel busca un nuevo objetivo: finalizar la primera etapa del torneo con nueve puntos, un registro que fortalecería su candidatura en la competición.

Uno de los cambios más importantes será el regreso del defensor César Montes, quien vuelve tras cumplir su suspensión. Su presencia reforzará una zaga que ha respondido de manera sólida durante el campeonato.

Al mismo tiempo, el cuerpo técnico evalúa preservar a algunos jugadores con tarjetas amarillas. Entre ellos figura Brian Gutiérrez, quien podría comenzar el partido desde el banco para evitar una posible suspensión de cara a la siguiente fase.

República Checa se juega la clasificación

La situación es muy distinta para República Checa, que necesita una victoria para mantener opciones de avanzar en el Mundial.

Después de caer frente a Corea del Sur y empatar con Sudáfrica, el conjunto europeo depende de un triunfo para aspirar al segundo lugar del grupo o, al menos, clasificar como tercero con cuatro unidades.

El entrenador Miroslav Koubek apostará por un planteamiento equilibrado, intentando aprovechar la fortaleza de su equipo en el juego aéreo y las acciones de balón parado, dos de sus principales armas ofensivas.

En ataque, todas las miradas estarán sobre Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, mientras que el experimentado Tomás Soucek, del West Ham United, será el encargado de liderar el mediocampo y generar equilibrio entre defensa y ataque.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones lideran el ataque mexicano

México volverá a confiar en la experiencia de Raúl Jiménez, quien comandará la ofensiva junto a Julián Quiñones. Ambos serán fundamentales para explotar los espacios que pueda dejar la defensa checa, especialmente en las transiciones rápidas.

El equipo de Aguirre ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque durante el torneo, una característica que buscará mantener para llegar con confianza a la fase eliminatoria.

Horario, canales y alineaciones probables

El partido podrá seguirse en vivo a través de DSports (DirecTV), disponible en sus señales SD y HD, además de la plataforma de streaming DGO. En algunos países, también estará disponible mediante Paramount+, según la programación local.

Posibles alineaciones

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Director técnico: Javier Aguirre.

República Checa: Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci; Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Alexandr Sojka; Adam Hložek y Patrik Schick.

Director técnico: Miroslav Koubek.

El árbitro designado será el argentino Yael Falcón, mientras que el encuentro se disputará en el Estadio Azteca, ubicado a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición que históricamente representa un desafío adicional para las selecciones visitantes.

Así llega el Grupo A a la última jornada

En paralelo al duelo entre México y República Checa, Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica en la última fecha del Grupo A. Ambos partidos definirán el orden final de las posiciones y los equipos que continuarán su camino en el Mundial 2026.