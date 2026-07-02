La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comienza a elevar la tensión y uno de los cruces más atractivos enfrenta a las selecciones de España y Austria. Ambos equipos buscan avanzar a los octavos de final en un compromiso que se disputa este 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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El encuentro será dirigido por el árbitro sueco Glenn Nyberg, mientras que el sistema VAR estará bajo la supervisión del polaco Tomasz Kwiatkowski.

España busca romper su mala racha en las fases eliminatorias

La selección española vuelve a disputar una llave decisiva con el objetivo de dejar atrás una serie de decepciones mundialistas. Tras conquistar su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, el combinado europeo no ha conseguido superar ninguna eliminatoria en las tres ediciones siguientes.

En Brasil 2014, la vigente campeona quedó eliminada en la fase de grupos luego de caer frente a Países Bajos y Chile, despidiéndose prematuramente del torneo.

Posteriormente, en Rusia 2018 y Qatar 2022, España logró avanzar a la ronda eliminatoria, pero terminó siendo eliminada en la definición por penales. Primero frente a Rusia y, cuatro años después, ante Marruecos, resultados que incrementaron la presión sobre el equipo en esta nueva edición del campeonato.

Austria llega concentrada para dar la sorpresa

La selección de Austria afronta este compromiso con la intención de seguir haciendo historia en el torneo. Antes del inicio del partido, los futbolistas realizaron el reconocimiento oficial del terreno de juego en el SoFi Stadium, mostrando máxima concentración de cara a un duelo que puede marcar su camino en la competición.

El conjunto austriaco apuesta por un equipo con experiencia y equilibrio, liderado por referentes como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, quienes buscarán imponerse ante una de las selecciones favoritas del certamen.

Pedri anticipa un partido exigente

En la antesala del compromiso, el mediocampista Pedri dejó claro que España espera un encuentro de máxima dificultad.

«Empieza lo bueno. No nos van a regalar nada y será un partido difícil», señaló el volante del FC Barcelona, consciente de la exigencia que representa enfrentar a Austria en una instancia de eliminación directa.

Formación confirmada de Austria

Austria jugará con:

Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager; Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch.

Formación confirmada de España

España saltará al campo con:

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Álex Baena, Rodri, Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Cuándo comenzó y cuándo termina el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Además de México, también participan como anfitriones Estados Unidos y Canadá, que recibieron encuentros de la fase de grupos.

La competencia finalizará el 19 de julio, cuando se dispute la gran final en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. Antes de llegar a esa instancia, las selecciones deberán superar las rondas de dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales.