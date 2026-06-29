Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiendo su jerarquía para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

La selección dirigida por Carlo Ancelotti derrotó 2-1 a Japón en el NRG Stadium de Houston, luego de remontar un marcador adverso gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, quien apareció en el minuto 96 para sellar una clasificación dramática.

El conjunto sudamericano estuvo cerca de despedirse del torneo, ya que el combinado japonés mostró personalidad, disciplina táctica y estuvo a pocos minutos de firmar una de las mayores sorpresas del campeonato.

Sin embargo, la experiencia brasileña terminó marcando diferencias en un cierre cargado de emoción.

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Mira el gol de Brasil con Casemiro

VISTA PRIVILEGIADA



Así se vio el gol de Casemiro desde la Refcam para el 1-1 ante Japón.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VGr5jxIXrt — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Japón se anticipó y dio la sorpresa con el primer gol ante Brasil

Kaishu Sano puso el 1 a 0 para el seleccionado oriental ante Brasil en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¡JAPÓN SORPRENDIÓ A TODOS!



Kaishu Sano puso el 1 a 0 para el seleccionado oriental ante Brasil en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/QgW4zdrzPG — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Japón sorprendió con un gol y puso contra las cuerdas a Brasil

El ambiente en el NRG Stadium reflejaba la tensión propia de un duelo de eliminación directa. Brasil asumió el control de la posesión desde el inicio, aunque le costó transformar ese dominio en oportunidades claras frente a una selección japonesa bien organizada y firme en defensa.

La primera ocasión de peligro llegó con un remate lejano de Matheus Cunha, pero el arquero Zion Suzuki respondió con seguridad para mantener el empate.

Japón esperaba el momento indicado para golpear y lo encontró a los 29 minutos. Un error en la salida brasileña permitió la recuperación de Kaishu Sano, quien avanzó con decisión y definió con un disparo cruzado que dejó sin opciones a Alisson Becker. El 1-0 silenció a los hinchas brasileños y alimentó la ilusión del conjunto asiático.

Con la ventaja, los dirigidos por Hajime Moriyasu ganaron confianza, administraron el balón y obligaron a Brasil a cerrar una primera mitad marcada por las dudas y la falta de profundidad.

Ancelotti reaccionó y Casemiro lideró la remontada

La necesidad de cambiar el rumbo llevó a Carlo Ancelotti a modificar su esquema durante el descanso con el ingreso de Endrick por Lucas Paquetá. La decisión tuvo efecto inmediato.

Brasil adelantó sus líneas, aumentó la intensidad y comenzó a generar peligro constante sobre el arco defendido por Suzuki. Tras varias intervenciones decisivas del portero japonés y un despeje providencial de Takehiro Tomiyasu, llegó el empate.

A los 55 minutos, Gabriel Magalhães envió un centro preciso al segundo palo y Casemiro apareció para conectar un potente cabezazo que devolvió la igualdad y reanimó a la Canarinha.

Pocos minutos después, Vinícius Júnior estuvo muy cerca de completar la remontada con una brillante acción individual que terminó estrellándose en el poste, nuevamente con Suzuki como protagonista.

Martinelli apareció en el minuto 96 para clasificar a Brasil

El encuentro mantuvo la incertidumbre hasta el tiempo de descuento. Aunque Brasil siguió buscando el segundo gol, Japón resistió con orden y parecía encaminado a llevar el partido a la prórroga.

La situación se complicó para los sudamericanos cuando Casemiro abandonó el campo por molestias en la ingle, obligando a Ancelotti a reorganizar el mediocampo con el ingreso de Fabinho.

Cuando todo apuntaba al tiempo suplementario, apareció la jugada decisiva. En el sexto minuto de adición, Bruno Guimarães filtró un pase para Gabriel Martinelli, quien definió cruzado. El disparo rozó las manos de Suzuki, golpeó el poste y terminó dentro del arco para decretar el definitivo 2-1.

El gol desató la celebración brasileña y dejó a Japón a centímetros de una clasificación histórica, tras una actuación que volvió a confirmar el crecimiento competitivo del fútbol japonés.

Brasil ya conoce el desafío que tendrá en octavos de final

Con este triunfo, Brasil aseguró su presencia en los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador de la llave entre Noruega y Costa de Marfil.

Aunque la clasificación representa un importante alivio para la Canarinha, el rendimiento colectivo dejó interrogantes. El equipo mostró carácter para remontar un partido muy complicado, pero también evidenció dificultades para generar fútbol durante largos pasajes del encuentro, un aspecto que deberá corregir si pretende seguir avanzando en la lucha por el título.

Alineaciones del partido

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Vinícius Júnior y Matheus Cunha.

Japón: Zion Suzuki; Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Keito Nakamura; Kaishu Sano, Ritsu Dōan, Junya Ito, Daichi Kamada; Ayase Ueda y Daizen Maeda.

Titular para Google Discover: Brasil sufrió hasta el minuto 96, remontó a Japón y sigue con vida en el Mundial 2026