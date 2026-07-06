La conectividad Wi-Fi se ha convertido en un elemento esencial de la vida cotidiana. Desde el hogar hasta los espacios públicos, millones de personas utilizan redes inalámbricas para trabajar, estudiar, realizar operaciones bancarias y acceder a servicios digitales. Sin embargo, esa comodidad también puede transformarse en un riesgo cuando la seguridad de la red no recibe la atención necesaria.

Según ESET, empresa especializada en ciberseguridad, tanto las redes domésticas como las públicas pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Una contraseña poco segura, un router sin actualizaciones o una configuración inadecuada son suficientes para exponer datos personales, credenciales de acceso, información bancaria y documentos confidenciales.

Las redes Wi-Fi del hogar también pueden ser vulnerables

Existe la creencia de que una red privada ofrece protección por el simple hecho de estar dentro del hogar. Sin embargo, especialistas de ESET advierten que esa percepción puede generar una falsa sensación de seguridad si no se aplican medidas básicas de protección.

Entre los principales riesgos destacan:

Contraseñas débiles o predeterminadas: utilizar claves simples, repetidas o mantener la contraseña de fábrica facilita que un atacante obtenga acceso a la red. Una vez dentro, puede interceptar el tráfico, explorar dispositivos conectados o preparar ataques más complejos.

utilizar claves simples, repetidas o mantener la contraseña de fábrica facilita que un atacante obtenga acceso a la red. Una vez dentro, puede interceptar el tráfico, explorar dispositivos conectados o preparar ataques más complejos. Routers desactualizados: el router administra toda la comunicación de la red. Si su firmware contiene vulnerabilidades conocidas y no recibe actualizaciones, un ciberdelincuente podría tomar el control del dispositivo, modificar la configuración e incluso redirigir al usuario hacia sitios fraudulentos.

el router administra toda la comunicación de la red. Si su firmware contiene vulnerabilidades conocidas y no recibe actualizaciones, un ciberdelincuente podría tomar el control del dispositivo, modificar la configuración e incluso redirigir al usuario hacia sitios fraudulentos. Dispositivos inteligentes sin protección: cámaras IP, televisores inteligentes, relojes conectados y otros equipos del hogar pueden presentar fallas de seguridad que los conviertan en un punto de acceso para comprometer el resto de la red.

cámaras IP, televisores inteligentes, relojes conectados y otros equipos del hogar pueden presentar fallas de seguridad que los conviertan en un punto de acceso para comprometer el resto de la red. Configuraciones inseguras: mantener habilitadas funciones como la administración remota, carpetas compartidas o la detección automática de dispositivos incrementa las posibilidades de accesos no autorizados y filtraciones de información.

Cómo fortalecer la seguridad de una red Wi-Fi doméstica

Reducir la exposición a los ataques requiere aplicar medidas sencillas, pero efectivas. ESET recomienda:

Actualizar periódicamente el firmware del router y el software de todos los dispositivos conectados.

el firmware del router y el software de todos los dispositivos conectados. Sustituir inmediatamente las credenciales de administrador predeterminadas por contraseñas robustas y únicas.

predeterminadas por contraseñas robustas y únicas. Revisar la configuración del router y desactivar funciones innecesarias , especialmente la administración remota cuando no sea imprescindible.

, especialmente la administración remota cuando no sea imprescindible. Eliminar aplicaciones, servicios o funciones que ya no se utilicen para disminuir la superficie de ataque disponible para los ciberdelincuentes.

Estas acciones ayudan a reforzar la protección de la red y reducen significativamente las posibilidades de sufrir accesos indebidos.

Las redes Wi-Fi públicas presentan riesgos adicionales

Conectarse a Internet en aeropuertos, hoteles, cafeterías, bibliotecas, centros comerciales o espacios de coworking resulta práctico, pero también implica una mayor exposición a amenazas de seguridad.

Entre los principales peligros se encuentran:

Ataques «Man in the Middle»: un atacante intercepta la comunicación entre el usuario y el sitio web, pudiendo acceder a la información que circula por la conexión sin que la víctima lo advierta.

un atacante intercepta la comunicación entre el usuario y el sitio web, pudiendo acceder a la información que circula por la conexión sin que la víctima lo advierta. Operaciones financieras en redes abiertas: realizar compras, pagos o transferencias bancarias desde una red pública incrementa el riesgo de que terceros intercepten información sensible.

realizar compras, pagos o transferencias bancarias desde una red pública incrementa el riesgo de que terceros intercepten información sensible. Puntos de acceso falsos: los delincuentes pueden crear una red con el mismo nombre que la red legítima del establecimiento para atraer usuarios y capturar sus datos.

los delincuentes pueden crear una red con el mismo nombre que la red legítima del establecimiento para atraer usuarios y capturar sus datos. Routers comprometidos: cuando los equipos que administran una red pública no reciben mantenimiento ni actualizaciones, pueden ser aprovechados para distribuir ataques o interceptar información.

Buenas prácticas para navegar de forma segura fuera de casa

Al utilizar una red Wi-Fi pública, es recomendable adoptar hábitos que reduzcan la exposición a incidentes de seguridad.

Entre ellos destacan mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones, evitar ingresar credenciales bancarias o información confidencial mientras se utiliza una red abierta, configurar el dispositivo para que solicite autorización antes de conectarse automáticamente a una nueva red y contar con una solución de seguridad capaz de detectar conexiones sospechosas o actividades maliciosas.

Además, siempre que sea posible, conviene verificar con el establecimiento cuál es el nombre oficial de su red Wi-Fi antes de conectarse, evitando así caer en puntos de acceso falsificados.

La prevención sigue siendo la mejor defensa

La creciente cantidad de dispositivos conectados hace que la seguridad de las redes Wi-Fi sea cada vez más relevante. Mantener equipos actualizados, utilizar contraseñas robustas y revisar periódicamente la configuración del router son prácticas que ayudan a proteger la información personal y reducen considerablemente las posibilidades de sufrir un incidente de ciberseguridad.

Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, explica que las soluciones de seguridad de la compañía permiten bloquear conexiones sospechosas, detectar intentos de acceso no autorizados, identificar tráfico malicioso y advertir sobre configuraciones inseguras o vulnerabilidades presentes en routers y dispositivos conectados.