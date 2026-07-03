La evolución de la inteligencia artificial agéntica está impulsando nuevas alianzas entre empresas tecnológicas y especialistas en ciberseguridad.

En este escenario, ESET, compañía reconocida por su liderazgo en detección proactiva de amenazas, anunció su incorporación como miembro Silver de la Agentic AI Foundation (AAIF), iniciativa que busca construir un ecosistema de agentes de IA interoperables, seguros y centrados en las personas.

Con esta incorporación, la firma aportará su experiencia en ciberseguridad, investigación de amenazas y desarrollo de tecnologías confiables para fortalecer la creación de estándares abiertos que permitan una implementación responsable de los agentes de inteligencia artificial en distintos sectores.

¿Qué es la Agentic AI Foundation y por qué es relevante?

La Agentic AI Foundation es una organización abierta y neutral que opera bajo el respaldo de la Fundación Linux. Su objetivo es desarrollar protocolos, herramientas y estándares que faciliten la interoperabilidad entre agentes de inteligencia artificial, promoviendo un ecosistema seguro y preparado para aplicaciones reales.

El crecimiento de sus integrantes refleja el momento que atraviesa la IA agéntica, una tecnología que está dejando atrás la etapa experimental para comenzar a integrarse en procesos empresariales, plataformas digitales y servicios de mayor escala.

Como parte de esta iniciativa, ESET también pasa a formar parte del ecosistema de la Fundación Linux, ampliando su participación en proyectos tecnológicos de alcance global.

ESET colaborará con OpenAI, Microsoft, Amazon y Anthropic

Dentro de la Agentic AI Foundation, ESET trabajará junto a organizaciones como OpenAI, Anthropic, Amazon y Microsoft, además de otras compañías tecnológicas, para impulsar estándares técnicos que favorezcan la interoperabilidad y la seguridad de los sistemas de IA.

Su papel estará enfocado en aportar conocimientos especializados en ciberseguridad, ayudando a definir protocolos que permitan desplegar agentes de inteligencia artificial con mayores niveles de protección frente a amenazas y vulnerabilidades.

La compañía considera que la seguridad debe integrarse desde el diseño de estas tecnologías y no añadirse únicamente como una capa posterior.

La seguridad será un elemento clave en la evolución de la IA agéntica

Para ESET, el desarrollo de agentes inteligentes requiere combinar innovación con principios sólidos de protección digital.

«La IA agéntica se está convirtiendo en un nuevo perímetro digital. Darle forma exige un propósito, ingeniería disciplinada y un enfoque que priorice la seguridad. Para nosotros, esta es una continuación natural del trabajo que hemos llevado a cabo durante décadas, desarrollando una IA que se eleva por encima de las tendencias a corto plazo y se basa en la integridad y el impacto social», afirmó Juraj Janošík, vicepresidente de Inteligencia Artificial de ESET.

La empresa sostiene que el crecimiento de estas tecnologías debe estar acompañado por mecanismos que garanticen transparencia, interoperabilidad y confianza, especialmente en un contexto donde los agentes de IA comenzarán a interactuar con múltiples plataformas y servicios.

Innovación responsable para una inteligencia artificial confiable

Con su ingreso a la Agentic AI Foundation, ESET reafirma su apuesta por una innovación responsable, basada en principios de seguridad desde el diseño y en el desarrollo de tecnologías abiertas que puedan implementarse de manera segura a gran escala.

La compañía destaca que la colaboración entre organizaciones tecnológicas, expertos en ciberseguridad y comunidades de desarrollo será determinante para construir un ecosistema de inteligencia artificial capaz de ofrecer beneficios reales sin comprometer la protección de los usuarios ni la confianza digital.

Además, ESET continuará promoviendo iniciativas enfocadas en el uso ético de la IA y en el fortalecimiento de la seguridad como uno de los pilares para la próxima generación de soluciones inteligentes.