La tecnología ya está al alcance de tu mano, ahora desde tu refrigerador. Samsung puede informarte con claridad el contenido disponible en su refrigerador y aquí te lo contamos.

Llegar al supermercado y no recordar si aún queda leche, frutas, yogur o algún otro ingrediente es una situación común. Esa incertidumbre suele traducirse en compras duplicadas, desperdicio de alimentos o la falta de productos esenciales para preparar una comida.

En ese contexto, contar con herramientas que permitan conocer el contenido del refrigerador desde cualquier lugar facilita una mejor planificación del hogar.

Las refrigeradoras Samsung compatibles con Family Hub incorporan funciones que permiten consultar el interior del equipo desde un smartphone mediante la aplicación SmartThings, brindando una forma más práctica de organizar las compras y administrar los alimentos disponibles.

Consulta el interior de la refrigeradora sin abrir la puerta

La función View Inside permite visualizar el contenido interno de determinados modelos de refrigeradoras Samsung gracias a una cámara integrada. Desde la aplicación SmartThings o la pantalla del propio electrodoméstico, el usuario puede revisar qué alimentos tiene almacenados sin necesidad de estar en casa.

Esta característica resulta especialmente útil para quienes realizan las compras mientras están fuera o desean comprobar rápidamente qué ingredientes tienen disponibles antes de planificar una receta. Además, dependiendo del modelo, también es posible acceder a herramientas como listas de compras, recordatorios y funciones para organizar los alimentos de forma más eficiente.

La inteligencia artificial mejora la gestión de los alimentos

En los modelos equipados con AI Vision Inside, la experiencia incorpora capacidades basadas en inteligencia artificial. La cámara interna puede reconocer determinados alimentos, registrar cuándo ingresan o salen del refrigerador y ayudar a llevar un mejor control de los productos almacenados.

Asimismo, esta tecnología puede mostrar fechas de vencimiento y ofrecer sugerencias de recetas mediante SmartThings Food, aprovechando los ingredientes disponibles. Estas funciones pueden variar según el modelo de la refrigeradora y el mercado donde se comercialice.

Cómo utilizar View Inside desde SmartThings

Para acceder a esta función desde el teléfono móvil, sigue estos pasos:

Abre la aplicación SmartThings en tu smartphone. Ingresa a la pestaña Dispositivos (Devices). Selecciona el espacio donde está registrada la refrigeradora, por ejemplo, la cocina. Toca la tarjeta correspondiente a la refrigeradora Samsung compatible. Revisa la información general del equipo, como temperatura, estado del refrigerador, congelador y otras funciones. Desplázate hasta la sección de visualización interna o selecciona la imagen de la refrigeradora cuando esté disponible. Observa las imágenes captadas por la cámara interna y, si el modelo lo permite, cambia entre distintos compartimentos. En equipos compatibles, accede a AI Food Manager o SmartThings Food para consultar listas de alimentos, recordatorios y recomendaciones relacionadas con los ingredientes almacenados.

Compatibilidad según el modelo y la región

Samsung indica que la disponibilidad de View Inside depende de factores como el país, la línea del producto, el modelo, la capacidad, el voltaje y la versión del software instalada en la refrigeradora.

Para aprovechar estas funciones, es necesario contar con una refrigeradora Samsung compatible y tener instalada la aplicación SmartThings, disponible para descarga en Galaxy Store, Google Play Store y App Store.