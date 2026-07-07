El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica registrada en el país. Hoy diversos sismos fueron reportados en distintas regiones, principalmente en zonas del norte y sur del territorio nacional, como parte de la dinámica geológica que caracteriza al Perú.

Cargando sismos del IGP...

Ante estos eventos, el IGP recuerda a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y reforzar las medidas de prevención, ya que el país se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

Último sismo en Perú hoy: reporte del IGP

Los movimientos sísmicos registrados durante la jornada son monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú, organismo encargado de informar la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento.

El seguimiento minuto a minuto permite conocer la evolución de la actividad sísmica en regiones como Lima, Ica, Arequipa, Áncash y otras ciudades del país, donde los temblores pueden sentirse con distinta intensidad según la cercanía al epicentro.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Perú?

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra cerca del 85 % de la actividad sísmica mundial.

La principal causa de los terremotos y temblores es la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana.

La primera se desplaza por debajo del continente en un proceso conocido como subducción, generando una constante acumulación de energía que, al liberarse, produce los movimientos sísmicos.

Este mismo proceso geológico también fue responsable de la formación de la Cordillera de los Andes, una de las cadenas montañosas más jóvenes y activas del planeta.

¿Qué es un sismo y cómo se origina?

Un sismo es una vibración repentina del suelo causada por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra.

De acuerdo con el IGP, estos fenómenos pueden originarse por diferentes factores, entre ellos:

Desplazamiento de placas tectónicas.

Reactivación de fallas geológicas.

Actividad volcánica.

Sismicidad inducida por algunas actividades humanas, como grandes proyectos mineros o embalses.

En casos excepcionales, impactos de meteoritos u otras causas naturales.

Comprender el origen de los sismos ayuda a explicar por qué estos eventos forman parte de la realidad geológica del Perú y por qué la preparación es fundamental.

Los terremotos más fuertes se producen por la subducción

La fricción permanente entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una acumulación continua de energía.

Cuando esa energía supera la resistencia de las rocas, se libera en forma de ondas sísmicas, provocando terremotos que pueden sentirse a cientos de kilómetros del epicentro.

Los especialistas señalan que este tipo de eventos suele producir los movimientos de mayor magnitud registrados en el país.

La Cordillera de los Andes también genera actividad sísmica

Además de los terremotos asociados a la subducción, el crecimiento y evolución de la Cordillera de los Andes también origina sismos.

Aunque muchos de estos eventos presentan magnitudes moderadas, pueden causar afectaciones cuando ocurren cerca de ciudades o centros poblados.

Asimismo, estudios geofísicos indican que la Placa de Nazca continúa desplazándose a grandes profundidades bajo el continente, llegando incluso debajo de zonas de la Amazonía peruana.

Recomendaciones del IGP ante un sismo

La preparación sigue siendo la mejor herramienta para reducir riesgos frente a un movimiento telúrico.

El IGP recomienda:

Mantener actualizado el plan familiar de emergencia .

. Identificar las rutas de evacuación .

. Preparar una mochila para emergencias .

. Participar en los simulacros organizados por las autoridades.

organizados por las autoridades. Informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

Números de emergencia en Perú

En caso de una emergencia, estos son los principales números de atención:

Policía Nacional: 105

105 Bomberos: 116

116 Defensa Civil: 115

115 Policía de Carreteras: 110

110 Infosalud: 113

113 EsSalud COVID-19: 107

107 Línea contra la violencia familiar: 100

100 EsSalud para mujeres víctimas de violencia: 411 8000 (opción 6)

411 8000 (opción 6) Cruz Roja Peruana: (01) 266-0481