Inglaterra a semifinales del Mundial FIFA 2026. Aunque sufrió más de lo esperado, los ingleses lograron imponerse 2-1 a Noruega tras una intensa prórroga para asegurar su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

El equipo británico encontró en Jude Bellingham a su gran figura de la noche gracias a un doblete decisivo que permitió remontar el marcador y dejar en el camino a una selección noruega que volvió a competir de igual a igual frente a una de las favoritas del torneo.

El encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, mantuvo la emoción hasta los minutos finales del tiempo suplementario. Aunque Noruega volvió a demostrar el nivel que la llevó a eliminar a Brasil, no pudo sostener la ventaja inicial y terminó despidiéndose después de una histórica participación.

Schjelderup adelantó a Noruega antes del descanso

Durante gran parte del primer tiempo, el conjunto escandinavo generó las ocasiones más claras. Martin Odegaard manejó el ritmo del mediocampo y asistió a Andreas Schjelderup, quien abrió el marcador a los 36 minutos para Noruega tras una buena definición que sorprendió a la defensa inglesa.

PFF, PERO QUÉ GOLAZO



Noruega se pone 1-0 en ventaja sobre Inglaterra con este tremendo tanto de Andreas Schjelderup. pic.twitter.com/Z0iSkwjyqM — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

La ventaja reflejaba el buen momento de Noruega, que además contó con oportunidades de Erling Haaland y Alexander Sorloth, aunque el arquero inglés respondió con intervenciones decisivas.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con ventaja noruega, apareció Jude Bellingham. En el tiempo añadido (45+2′), el mediocampista recibió una asistencia de Anthony Gordon y definió para establecer el 1-1, devolviendo la tranquilidad a Inglaterra antes del descanso.

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA



Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Inglaterra insistió, pero Noruega resistió hasta la prórroga

En la segunda mitad ambos equipos mantuvieron un ritmo intenso. Inglaterra realizó modificaciones ofensivas con los ingresos de Bukayo Saka y Eberechi Eze, mientras Noruega respondió con los cambios de Antonio Nusa y Oscar Bobb para mantener el peligro por las bandas.

El complemento dejó varias acciones de riesgo. Haaland estuvo cerca del segundo tanto con un potente remate que fue contenido por el arquero inglés, mientras que un gol fue invalidado y también se anuló un posible penal durante la prórroga tras la revisión arbitral.

Las constantes llegadas de ambos equipos obligaron a extender la definición hasta el tiempo suplementario.

Bellingham decidió el partido en el tiempo suplementario

La igualdad se rompió apenas iniciado el alargue. A los 93 minutos, Jude Bellingham volvió a aparecer dentro del área para convertir el 2-1, firmando su doblete y dándole la ventaja definitiva al conjunto inglés.

¿REBOTE? ¡DOBLETE DE BELLINGHAM QUE NO PERDONA!



Nyland la dejó larga en una atajada y Jude llegó justo para poner las cosas 2-1 ante Noruega. pic.twitter.com/0YqRSvm1Rf — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026

Noruega no bajó los brazos y respondió con remates de Antonio Nusa, Patrick Berg y Oscar Bobb, además de varios tiros de esquina ejecutados por Martin Odegaard, pero la defensa inglesa consiguió resistir la presión en los minutos finales.

El arquero británico también fue determinante con varias atajadas que evitaron el empate, mientras Inglaterra administró el resultado hasta el pitazo final.

Inglaterra espera rival en las semifinales del Mundial 2026

Con esta victoria, Inglaterra se instala entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026 y mantiene intacto su sueño de conquistar el título. El conjunto dirigido por su cuerpo técnico mostró capacidad de reacción en un partido muy exigente y volvió a encontrar en Jude Bellingham a su principal referente ofensivo.

Por su parte, Noruega cierra una campaña histórica. Después de eliminar a Brasil y alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo, el combinado liderado por Erling Haaland deja una imagen muy positiva y confirma el crecimiento de su generación.

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