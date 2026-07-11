La Copa del Mundo 2026 vive uno de sus encuentros más esperados con el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra, que este sábado 11 de julio se disputan un boleto a las semifinales en el Hard Rock Stadium de Miami.

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El compromiso reúne a dos selecciones que llegan en gran momento y promete emociones de principio a fin gracias al talento de figuras como Erling Haaland y Harry Kane.

El conjunto noruego afronta este desafío tras protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Brasil, un resultado que le permitió acceder por primera vez a los cuartos de final de un Mundial. Del otro lado, Inglaterra confirmó su candidatura al título luego de superar por 3-2 a México en un vibrante compromiso.

Noruega e Inglaterra se juegan el pase a semifinales

La expectativa es alta por un partido que enfrenta a dos equipos con propuestas ofensivas. Noruega intentará mantener el nivel que lo llevó a firmar una campaña histórica, mientras que Inglaterra buscará imponer su experiencia en instancias decisivas para seguir avanzando en la competencia.

Además del duelo colectivo, gran parte de la atención estará centrada en el enfrentamiento entre Erling Haaland y Harry Kane, referentes ofensivos de sus selecciones y llamados a marcar diferencias en un partido que podría definirse por detalles.

Alineaciones confirmadas de Noruega vs Inglaterra

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland y Schjelderup.

Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Con estos once titulares, ambos entrenadores apuestan por sus principales figuras para buscar el pase entre los cuatro mejores del campeonato.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Noruega vs Inglaterra?

El encuentro entre Noruega e Inglaterra se disputa este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario con capacidad para aproximadamente 65 mil espectadores.

El horario del compromiso será:

Perú: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Inglaterra: 10:00 p. m.

Haaland llega como uno de los máximos protagonistas del Mundial 2026

El rendimiento de Erling Haaland ha sido determinante en la campaña noruega. El delantero acumula siete goles en la presente edición del Mundial, consolidándose como una de las grandes figuras del torneo.

Sus anotaciones más recientes fueron:

Brasil 1-2 Noruega: marcó un doblete que selló la clasificación a cuartos de final.

marcó un doblete que selló la clasificación a cuartos de final. Noruega 2-1 Costa de Marfil: convirtió el tanto decisivo para asegurar el triunfo.

convirtió el tanto decisivo para asegurar el triunfo. Noruega 3-2 Senegal: firmó un doblete en la fase de grupos.

firmó un doblete en la fase de grupos. Noruega 2-1 Irak: anotó dos goles en el debut de su selección en el campeonato.

Ahora, el atacante buscará ampliar su registro frente a una defensa inglesa liderada por jugadores de amplia experiencia internacional.

Minuto a minuto de Noruega vs Inglaterra EN VIVO

Sigue todas las incidencias del partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. Aquí encontrarás la información actualizada sobre el desarrollo del encuentro, las principales jugadas, goles, cambios y el resultado en tiempo real.