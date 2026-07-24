La muerte de Raiza Joselin Martínez Copa, conocida en redes sociales como ‘La Chocolatita’, ha generado conmoción luego de que fuera encontrada sin vida dentro de una vivienda ubicada en la urbanización La Planicie, en el distrito limeño de La Molina.

El caso, que se conoció públicamente durante la emisión de Magaly TV La Firme, permanece bajo investigación de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público.

La influencer de 34 años alcanzó notoriedad meses atrás tras ser relacionada con el futbolista Pedro Aquino, luego de un reportaje televisivo que mostró al deportista visitando su domicilio. Sin embargo, las autoridades no han vinculado ese episodio con la investigación actual.

¿Cómo fue hallada Raiza Martínez?

De acuerdo con la información difundida durante el programa de televisión, el hallazgo ocurrió luego de que una mujer alertara a la Policía sobre una situación sospechosa en el inmueble.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo de Raiza Martínez sin signos vitales.

Según el parte policial citado en el programa, la joven presentaba cinta adhesiva en la boca y en el lugar también se observaron latas vacías de cerveza.

Las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento aún no han sido determinadas oficialmente. Las diligencias continúan y serán las pericias forenses las que establezcan la causa de muerte.

Un hombre fue detenido mientras continúan las diligencias

Durante la intervención policial también fue ubicado un hombre que, de acuerdo con la información preliminar, habría permanecido con la víctima durante la noche consumiendo bebidas alcohólicas.

La Policía procedió a su detención mientras se desarrollan las investigaciones. Además, el reporte difundido por el programa indicó que en el inmueble se habrían encontrado presuntas sustancias ilícitas, un aspecto que también forma parte de las diligencias fiscales.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que determine responsabilidades penales, por lo que la situación jurídica del detenido dependerá del avance de la investigación.

¿Quién era ‘La Chocolatita’?

Raiza Martínez era una creadora de contenido con presencia en plataformas como TikTok, donde compartía publicaciones dirigidas a su comunidad de seguidores.

También contaba con una cuenta en OnlyFans, según recordó Magaly Medina durante la emisión del programa.

Su nombre ganó notoriedad pública luego de ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Pedro Aquino, tras la difusión de un reportaje televisivo.

A partir de entonces incrementó su exposición en redes sociales y se convirtió en un personaje conocido dentro del ámbito del entretenimiento digital.

La investigación sigue en curso

Las autoridades aún no han confirmado la causa oficial del fallecimiento ni han revelado los resultados de las pericias médico-legales.

Tampoco se ha establecido si los elementos encontrados dentro de la vivienda guardan relación directa con la muerte de la influencer.

Por ahora, la investigación se encuentra en etapa preliminar y serán los informes periciales, junto con las diligencias fiscales, los que permitan esclarecer qué ocurrió en las horas previas al hallazgo del cuerpo.

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