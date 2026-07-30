La colaboración entre Corazón Serrano y Olga Tañón ya comenzó a tomar forma. La agrupación peruana y la reconocida cantante puertorriqueña realizaron en las playas de Chorrillos la grabación del videoclip de “Cueste lo que cueste”, sencillo que abrirá el camino hacia el lanzamiento de Matices, el nuevo proyecto discográfico de la banda piurana.

La producción audiovisual representa uno de los momentos más importantes en la trayectoria reciente de Corazón Serrano, que apuesta por una propuesta con mayor alcance internacional gracias a la participación de artistas invitados y un equipo creativo de primer nivel.

“Cueste lo que cueste” será el primer adelanto de Matices

El tema “Cueste lo que cueste” llegará al público el próximo 4 de septiembre, convirtiéndose en la carta de presentación de Matices, álbum cuyo estreno está previsto para finales de noviembre.

Este nuevo trabajo marcará una etapa distinta para Corazón Serrano, con una producción musical y audiovisual que busca ampliar el alcance del grupo más allá del mercado peruano. El proyecto reunirá diversas colaboraciones internacionales y una propuesta artística diseñada para conectar con nuevos públicos sin perder la esencia que ha consolidado a la agrupación en los últimos años.

Olga Tañón destacó el proyecto integrado por nueve mujeres

Durante la jornada de grabación, uno de los momentos más comentados fue el encuentro entre Olga Tañón y las integrantes de Corazón Serrano. Según la producción, la artista puertorriqueña decidió presentarse personalmente con cada una de las nueve integrantes antes de iniciar las grabaciones.

Además, expresó su entusiasmo por conocer de cerca un proyecto musical conformado íntegramente por mujeres, resaltando la admiración que le generó el trabajo y la trayectoria de la agrupación peruana.

Ese intercambio reflejó el ambiente de camaradería que acompañó la producción del videoclip y fortaleció el significado de esta primera colaboración entre ambas propuestas musicales.

Nuno Gómez lidera la producción audiovisual del videoclip

El videoclip de “Cueste lo que cueste” está dirigido por Nuno Gómez, realizador venezolano reconocido por desarrollar producciones para destacados artistas de la música latina, entre ellos Ozuna y Daddy Yankee.

Su incorporación aporta una propuesta visual de estilo cinematográfico que acompañará el lanzamiento de Matices, reforzando la apuesta de Corazón Serrano por elevar el nivel de sus producciones audiovisuales.

La elección del director responde al objetivo del grupo de presentar un contenido con estándares internacionales, en línea con la dimensión que tendrá este nuevo álbum.

Matices busca consolidar la proyección internacional de Corazón Serrano

Con el rodaje de este videoclip, Corazón Serrano continúa avanzando en uno de los proyectos más importantes de su carrera. Matices reunirá nuevas colaboraciones y una producción integral orientada a fortalecer la presencia internacional de la agrupación.

La alianza con Olga Tañón, una de las voces más reconocidas de la música latina, representa un paso relevante dentro de esa estrategia y anticipa un lanzamiento que genera expectativa entre los seguidores de ambas artistas.