HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 se consolida como una de las opciones con mejor relación costo-beneficio frente a la iPad Air.

Pensar en una tablet suele llevar de inmediato a Apple. La iPad se convirtió en el referente del mercado y, durante años, dominó sin demasiada competencia real.

Sin embargo, el escenario ha cambiado. Huawei ha demostrado que todavía hay margen para innovar y mejorar la experiencia, especialmente si se busca equilibrio entre precio, tecnología y productividad.

Si estás considerando renovar tu tablet en 2026, conviene mirar más allá del ecosistema de Apple. A continuación, te comparto tres razones clave por las que la HUAWEI MatePad 11.5 S resulta una mejor compra que la iPad Air.

Una pantalla diseñada para cuidar tu vista

Uno de los puntos más importantes en una tablet es la pantalla, sobre todo cuando se utiliza durante varias horas seguidas.

Apple promociona su tecnología antirreflejos en la iPad Air, pero en el uso diario los reflejos siguen siendo evidentes en exteriores o espacios muy iluminados.

No es casualidad que muchos usuarios opten por protectores de pantalla especiales, lo que implica un gasto adicional.

La HUAWEI MatePad 11.5 S integra de fábrica la Pantalla PaperMatte ultra clara, una tecnología que reduce de forma notable los reflejos.

La diferencia se percibe desde el primer uso, ya que la visibilidad mejora incluso bajo luz directa, sin necesidad de accesorios externos.

Huawei afirma que esta tecnología elimina hasta el 99% de las interferencias de luz, además de reducir la fatiga ocular en un 34% y la fatiga cerebral en un 14%.

Estas cifras resultan especialmente relevantes para estudiantes, creativos y profesionales que pasan largas jornadas frente a la pantalla.

Además, la tablet cuenta con certificaciones como la Premium SGS de Baja Fatiga Visual 2.1 y la TÜV Rheinland de baja luz azul y sin parpadeos, algo de lo que carece la iPad Air.

Herramientas reales para creativos exigentes

Para quienes dibujan, ilustran o toman notas a mano, el lápiz óptico es un accesorio clave. Apple popularizó el Apple Pencil, pero Huawei responde con el HUAWEI M-Pencil Pro, compatible con la MatePad 11.5 S y con ventajas técnicas claras.

Este lápiz ofrece hasta 16,483 niveles de sensibilidad a la presión, más de cuatro veces lo que alcanza el Apple Pencil Pro.

En la práctica, esto se traduce en trazos mucho más naturales, con mayor control del grosor y la intensidad, similares a los de un lápiz o pincel tradicional.

Gracias a esta precisión, los artistas pueden reducir procesos de edición posteriores y enfocarse en la creatividad.

A esto se suma GoPaint, el software profesional de dibujo y pintura que Huawei incluye sin costo adicional.

Esta aplicación puede compararse con Procreate, que en el ecosistema Apple requiere pago, mientras que Apple no ofrece una alternativa profesional gratuita para artistas digitales.

Productividad que sí se siente como una PC

Durante años, los usuarios de iPad han solicitado una experiencia más cercana a la de una laptop.

Aunque el hardware lo permite, Apple limita el software para evitar que la iPad compita directamente con sus computadoras. Huawei, en cambio, apuesta por una experiencia más abierta en la MatePad 11.5 S.

Un ejemplo claro es WPS Office, una suite que funciona con interfaz y herramientas similares a las de una PC.

Permite editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones con gestión avanzada de ventanas, soporte multiventana e integración total con teclado y mouse.

La gran ventaja es que WPS Office no requiere suscripción, ya que la licencia es de por vida. Esto representa un ahorro considerable frente a opciones como Microsoft Office.

Para los creadores de contenido, Huawei también integra Wondershare Filmora, facilitando la edición y animación de video con una experiencia muy cercana a la de escritorio.

Aunque la iPad Air permite editar documentos y video, quienes trabajan con apps móviles saben que muchas funciones avanzadas simplemente no están disponibles. En este apartado, la ventaja vuelve a ser para Huawei.