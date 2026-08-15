La fotografía móvil se abre paso como una alternativa para desarrollar nuevas formas de expresión visual. En ese contexto, Xiaomi aprovechó su presencia en el 30º Festival Internacional de Cine de Lima PUCP para acercarse a la comunidad creativa peruana y convocarla a participar en los Xiaomi Imagery Global Awards 2026.

Como patrocinador oficial del festival, la compañía puso énfasis en el encuentro entre la innovación tecnológica, la fotografía y la narrativa audiovisual, en un escenario donde los smartphones adquieren un papel cada vez más relevante para fotógrafos, realizadores y creadores de contenidos.

La participación de Xiaomi incluyó el conversatorio “La nueva era de la fotografía móvil”, realizado en el teatro NOS PUCP y conducido por Mariela Marca, Training Manager de Xiaomi Perú.

Xiaomi analiza la evolución de la fotografía desde smartphones

Durante el encuentro, Marca explicó cómo los avances en óptica móvil y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a las cámaras de los smartphones han ampliado las posibilidades para producir contenidos visuales.

La ejecutiva también destacó la coingeniería de Xiaomi con Leica como parte de esta evolución tecnológica y abordó la manera en que los teléfonos inteligentes se han convertido en herramientas disponibles para registrar escenas y desarrollar propuestas creativas desde prácticamente cualquier lugar.

Durante su presentación también se refirió a tecnologías incorporadas en equipos como la Serie Xiaomi 17T, orientadas a facilitar la captura de detalles, texturas y emociones desde un dispositivo móvil.

El conversatorio permitió trasladar el debate más allá de las características técnicas de una cámara. La propuesta estuvo centrada en cómo las herramientas móviles pueden ponerse al servicio de una historia y ampliar las posibilidades de quienes buscan experimentar con la fotografía y el lenguaje audiovisual.

Xiaomi Imagery Global Awards busca nuevas historias capturadas con smartphones

En paralelo a su participación en el festival, la compañía convocó a fotógrafos, realizadores y aficionados peruanos a presentar sus trabajos en los Xiaomi Imagery Global Awards, el concurso internacional de fotografía y video realizado con dispositivos móviles de la marca.

El certamen está disponible para usuarios mayores de 18 años y admite trabajos capturados con smartphones Xiaomi, REDMI o POCO, sin restricciones respecto al modelo utilizado.

Cada concursante puede presentar hasta 50 propuestas. Estas pueden corresponder a fotografías individuales o a series fotográficas integradas por entre 4 y 25 imágenes.

La convocatoria permite que las imágenes realizadas desde un smartphone puedan llegar a una plataforma internacional en la que se valoran tanto la narrativa visual como la creatividad aplicada a la captura móvil.

¿Hasta cuándo se puede participar en los Xiaomi Imagery Global Awards 2026?

Los interesados podrán presentar sus trabajos hasta el 11 de octubre de 2026 a las 23:59 (UTC+8).

La inscripción puede realizarse mediante la plataforma oficial de los Xiaomi Imagery Global Awards. La convocatoria también contempla la publicación pública de las propuestas en Instagram utilizando el hashtag #2026XiaomiimageryGlobalAwards.

Una vez concluida la recepción de trabajos, el proceso de evaluación y selección a cargo del jurado internacional se desarrollará entre octubre y noviembre de 2026. Los ganadores serán anunciados oficialmente en diciembre de 2026.

Requisitos técnicos que deben cumplir las fotografías

Además de respetar el calendario del concurso, los participantes deben considerar las condiciones técnicas establecidas para las imágenes.

Las fotografías deberán conservar intactos sus datos EXIF, presentarse en formato JPG o JPEG y mantener la integridad del contenido original. Por esa razón, no se admiten modificaciones que alteren la imagen mediante recursos como los fotomontajes.

Estos requisitos permiten conservar la información relacionada con la captura y forman parte de las condiciones de autenticidad técnica de las propuestas presentadas.

Una vitrina internacional para los creadores peruanos

La convocatoria adquiere especial relevancia para fotógrafos y aficionados que utilizan habitualmente un smartphone como herramienta creativa, debido a que les ofrece la posibilidad de presentar su mirada ante un certamen de alcance global.

Al integrar esta invitación dentro de su participación en el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, Xiaomi conecta dos dimensiones de su propuesta: por un lado, la conversación sobre las posibilidades actuales de la fotografía móvil y, por otro, un espacio concreto para que esas imágenes puedan competir internacionalmente.

De esta manera, la presencia de la marca en el festival busca contribuir al intercambio entre tecnología y cultura, mientras abre una oportunidad para que el talento visual peruano lleve sus historias y propuestas creativas a una audiencia internacional.