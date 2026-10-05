Las mascotas ocupan cada vez más espacio en el presupuesto de los hogares peruanos. Alimentos premium, snacks, medicamentos, antipulgas, arena para gatos y hasta pañales forman parte de una lista de compras que también se ha trasladado a las aplicaciones de delivery.

Datos proporcionados por Rappi Perú muestran que los pedidos relacionados con mascotas registraron un crecimiento de 20% durante el último año, mientras que el ticket promedio se ubicó alrededor de los S/ 200.

Sin embargo, algunas compras están muy por encima de ese promedio. El pedido más costoso registrado durante los últimos tres meses alcanzó los S/ 1,800 y estuvo compuesto por comida premium para gato y snacks.

La tendencia evidencia cómo los hábitos de consumo vinculados al cuidado de perros y gatos se están diversificando, con compradores que ya no buscan únicamente alimento básico, sino productos especializados para su salud, higiene, entretenimiento y bienestar.

Productos para gatos registran un crecimiento de 30%

Uno de los datos que más llama la atención es el avance de las compras destinadas al mundo felino. Según la información de la plataforma, las categorías relacionadas con gatos crecieron 30% frente al año anterior.

Entre ellas figuran alimentos, medicamentos y accesorios. A estos productos se suman artículos más específicos, como arena para gatos, productos dermatológicos y snacks especializados.

En el caso de perros y gatos en general, entre los artículos más solicitados mediante delivery aparecen el alimento seco y húmedo, antipulgas y snacks.

Esta variedad refleja un cambio en la forma en que los propietarios atienden las necesidades de sus animales: además de las compras programadas, las aplicaciones son utilizadas para resolver pedidos de último momento o conseguir determinados productos sin acudir físicamente a una tienda.

Desde antipulgas hasta pañales y disfraces para mascotas

El mercado también se está extendiendo hacia productos que hace algunos años tenían una presencia mucho menor en las compras cotidianas.

Además de comida y medicamentos, los usuarios recurren al delivery para adquirir productos dermatológicos, pañales para mascotas y accesorios.

A ello se suma una categoría estacional: los disfraces para mascotas. Con la cercanía de Halloween, Rappi prevé un incremento en la demanda de estos artículos dentro de su plataforma.

Así, las compras relacionadas con perros y gatos han dejado de concentrarse exclusivamente en alimentación y empiezan a abarcar categorías asociadas al cuidado especializado, comodidad y entretenimiento.

¿Cuántos hogares peruanos tienen una mascota?

El crecimiento de este mercado está relacionado también con la presencia de animales de compañía en los hogares del país. De acuerdo con la información del INEI citada por la compañía, el 64% de los hogares peruanos tiene al menos una mascota, principalmente perros, seguidos por gatos.

Este escenario ayuda a explicar por qué alimentos, productos de higiene y artículos especializados para animales han ganado espacio en las plataformas digitales.

Los hábitos de compra también muestran una mayor disposición a adquirir alimentos premium o productos destinados a necesidades específicas de cada mascota.

“Para muchos peruanos, las mascotas ya no son solo animales de compañía, son parte de la familia, y eso se refleja en el cambio del comportamiento de compra”, señala Fiorella Benavides, Head de Ecommerce de Rappi Perú.

La ejecutiva explica que anteriormente los pedidos se concentraban principalmente en productos cotidianos, como el alimento habitual, mientras que actualmente los consumidores buscan accesorios, snacks y alternativas premium o destinadas a cuidados específicos.

Mascotas ganan espacio en las compras digitales

El crecimiento de 20% registrado en los pedidos y el avance de 30% en las categorías relacionadas con gatos muestran cómo el consumo para mascotas en Perú está evolucionando hacia una oferta más diversa.

El fenómeno también refleja un cambio en la relación entre las familias y sus animales de compañía: perros y gatos tienen ahora necesidades de compra específicas y un presupuesto que puede incluir desde alimentos cotidianos hasta productos premium.

En ese contexto, el Día de los Animales, celebrado cada 4 de octubre, encuentra a un mercado en plena expansión, donde el cuidado de las mascotas también se ha trasladado al comercio electrónico y al delivery.