Los problemas tecnológicos en los establecimientos de salud del Perú generan demoras en la programación de citas y otros trámites médicos.

En el Hospital Cayetano Heredia, algunos pacientes deben esperar varias horas para obtener una nueva cita debido a las caídas del sistema informático, según reportó RPP Data.

María Vidal, paciente de endocrinología de dicho hospital, contó que ha tenido que esperar entre tres y cuatro horas para programar una siguiente atención.

La situación ocurre mientras el personal espera que se restablezcan los sistemas para continuar con los procedimientos administrativos.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa), obtenida por RPP Data mediante una solicitud de transparencia, los establecimientos sanitarios del país presentan un déficit de 54 113 computadoras y 40 241 impresoras.

¿Cuántos hospitales tienen computadores?

En total, la información reporta 7 307 establecimientos de salud con 37 748 computadoras y 17 986 impresoras disponibles.

La falta de equipos también afecta al Hospital Nacional Dos de Mayo, que registra un déficit de 555 computadoras. Le siguen el Hospital Regional Docente de Trujillo, con 450, y el Hospital Cayetano Heredia, con 439.

A este problema se suma el acceso limitado a internet. Según los datos proporcionados por el Minsa, solo 3 833 de los 7 307 establecimientos registrados cuentan con conexión, lo que representa aproximadamente el 52 %.

Ante esta situación, el ministro de Salud, Luis Dyer, señaló que se proyecta adquirir 1 200 computadoras para cuatro hospitales y 41 centros de salud, como parte de un plan piloto de digitalización.

La iniciativa contempla una inversión referencial de aproximadamente ocho millones de soles, cuyo presupuesto aún debía revisarse.

La modernización tecnológica busca facilitar la gestión de citas, mejorar el acceso a las historias clínicas electrónicas y reducir los tiempos de espera de los pacientes.