Una batería capaz de ofrecer hasta tres días de autonomía, resistencia reforzada frente a caídas y nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) forman parte de las novedades que Xiaomi acaba de introducir en el mercado peruano con su serie REDMI Note 17.

La compañía tecnológica presentó cuatro modelos que buscan competir en el segmento de gama media mediante una combinación de rendimiento, durabilidad y precios accesibles.

Los dispositivos están disponibles desde S/ 1,299, mientras que la versión más avanzada, el REDMI Note 17 Pro Max 5G, incorpora una batería de 9,210 mAh, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora por Xiaomi en un smartphone, según la empresa.

El lanzamiento también coincide con un nuevo hito comercial de la marca: la familia REDMI Note superó los 500 millones de unidades distribuidas en el mundo, consolidándose como una de sus líneas de teléfonos más reconocidas.

REDMI Note 17: ¿cuáles son los cuatro modelos y cuánto cuestan en Perú?

La nueva generación está conformada por el REDMI Note 17, REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Cada dispositivo ofrece diferentes capacidades de batería, tecnologías de carga y configuraciones de memoria.

Modelo Batería Carga rápida Precio sugerido desde REDMI Note 17 7,700 mAh 45 W S/ 1,299 REDMI Note 17 5G 7,700 mAh 45 W S/ 1,499 REDMI Note 17 Pro 5G 8,340 mAh 67 W S/ 1,799 REDMI Note 17 Pro Max 5G 9,210 mAh 100 W S/ 2,199

En el caso del REDMI Note 17 Pro 5G, también existe una versión de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, cuyo precio sugerido comienza en S/ 2,099.

Los cuatro equipos pueden adquirirse a través de las tiendas oficiales de Xiaomi, su plataforma mi.com/pe y distribuidores autorizados, de acuerdo con la disponibilidad de cada versión.

REDMI Note 17 Pro Max

Una batería de 9,210 mAh que promete hasta tres días sin recarga

Uno de los cambios más importantes de esta generación está relacionado con la autonomía.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora una batería de 9,210 mAh desarrollada con tecnología de silicio-carbono, una solución que permite aumentar la capacidad energética del dispositivo.

De acuerdo con Xiaomi, este modelo puede alcanzar hasta tres días de uso con una sola carga, dependiendo de las condiciones de utilización.

Además, su tecnología HyperCharge de 100 W permite obtener energía suficiente para una jornada de uso con aproximadamente 20 minutos de carga, según las pruebas de la compañía.

El dispositivo también ofrece carga inversa de 27 W, mediante la cual puede suministrar energía a otros equipos compatibles.

La autonomía no es una característica exclusiva del modelo más avanzado. El REDMI Note 17 Pro 5G dispone de 8,340 mAh, mientras que las dos versiones de entrada cuentan con baterías de 7,700 mAh.

Xiaomi asegura que las baterías de la nueva familia están diseñadas para conservar al menos el 80 % de su capacidad original después de 1,600 ciclos de carga, una cifra que la marca considera equivalente a aproximadamente seis años de uso habitual.

Estos resultados corresponden a condiciones de evaluación y pueden variar según la intensidad de uso, las aplicaciones instaladas y los hábitos de carga.

Mayor resistencia al agua, polvo y caídas de hasta tres metros

Otra de las novedades es la incorporación de REDMI Titan Quality, una propuesta de fabricación orientada a prolongar la vida útil de los smartphones.

Los modelos Pro incorporan estructuras internas reforzadas, componentes diseñados para absorber impactos y protección adicional para la pantalla mediante Corning Gorilla Glass Victus 2.

Según Xiaomi, el REDMI Note 17 Pro 5G y el Pro Max 5G fueron sometidos a pruebas de resistencia frente a caídas de hasta tres metros sobre superficies de granito, bajo condiciones controladas de laboratorio.

Ambos dispositivos también cuentan con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, que certifican distintos niveles de protección contra el ingreso de polvo y agua.

La empresa informó que los equipos superaron pruebas de inmersión a dos metros de profundidad durante 72 horas. Sin embargo, estas evaluaciones no significan que los teléfonos sean indestructibles o que puedan utilizarse permanentemente bajo el agua.

Asimismo, Xiaomi incorpora un modo subacuático y la tecnología Wet Touch 2.0, que facilita el funcionamiento de la pantalla táctil cuando existen gotas de agua, sudor u otras sustancias sobre su superficie.

Los REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G obtuvieron la certificación TÜV SÜD de cinco estrellas en Titan Quality, mientras que las versiones convencionales recibieron la certificación de cinco estrellas en rendimiento de batería.

Pantallas más brillantes y herramientas de inteligencia artificial

La serie también introduce cambios en las características multimedia y en el procesamiento de tareas cotidianas.

Los REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G cuentan con pantallas de 6.83 pulgadas, resolución 1.5K y niveles de brillo máximo de hasta 3,500 nits, diseñados para facilitar la visualización en exteriores.

Por su parte, los modelos REDMI Note 17 y REDMI Note 17 5G incorporan pantallas de 6.99 pulgadas, orientadas al consumo de videos, navegación y videojuegos.

En rendimiento, el Pro Max 5G utiliza el procesador Snapdragon 6 Gen 5, destinado a ejecutar aplicaciones exigentes, multitarea y contenidos multimedia.

La inteligencia artificial también tiene presencia en toda la familia. Los cuatro dispositivos incorporan compatibilidad con Google Gemini y Circle to Search, la herramienta que permite buscar información sobre elementos visibles en pantalla mediante gestos.

Adicionalmente, los modelos Pro ofrecen recursos de edición fotográfica basados en IA, entre ellos eliminación de objetos, reducción de reflejos y optimización de imágenes.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G amplía estas posibilidades mediante Xiaomi HyperAI, una plataforma que integra funciones inteligentes para productividad y creación de contenidos.

Cámaras y grabación de video para creadores de contenido

Xiaomi también ha incorporado nuevas funciones para quienes utilizan el teléfono como herramienta de fotografía y producción audiovisual.

Toda la serie permite realizar grabaciones de video dual, una característica que facilita registrar contenido desde diferentes perspectivas.

En el caso del REDMI Note 17 Pro Max 5G, el dispositivo admite grabación 4K a 30 fotogramas por segundo, además de incorporar herramientas para mejorar retratos y reproducir tonos de piel con mayor naturalidad.

Los modelos Pro incluyen funciones como Video Profesional, Live Moment y AI Creativity Assistant, dirigidas a simplificar tareas de captura, edición y publicación de imágenes.

Estas capacidades pueden resultar útiles para usuarios que producen contenido para redes sociales y necesitan realizar parte de su trabajo directamente desde el smartphone.

Hasta seis años de actualizaciones de seguridad y nuevas garantías

Más allá de las especificaciones técnicas, Xiaomi busca reforzar la duración de sus dispositivos mediante compromisos de soporte y servicios de posventa.

La compañía anunció hasta seis años de actualizaciones de seguridad para toda la serie REDMI Note 17. El modelo Pro Max también incorpora una propuesta de optimización del software orientada a mantener su fluidez durante ese periodo, según el fabricante.

En materia de garantías, los cuatro teléfonos incluyen dos años de cobertura por daños de pantalla, sujetos a las condiciones del servicio.

Los REDMI Note 17 Pro 5G y Pro Max 5G añaden dos años de garantía del producto y tres años de cobertura para la batería.

La compañía también anunció beneficios promocionales que incluyen una prueba de seis meses de Google One con 200 GB de almacenamiento, dos meses de YouTube Premium y tres meses de Spotify Premium, sujetos a los requisitos y condiciones de cada servicio.

¿Qué REDMI Note 17 conviene elegir según el presupuesto?

La decisión dependerá principalmente de la autonomía, el rendimiento y las características que cada usuario considere prioritarias.

Para quienes buscan un teléfono de menor precio, el REDMI Note 17 de S/ 1,299 ofrece una batería de 7,700 mAh y acceso a funciones de inteligencia artificial.

El REDMI Note 17 5G representa una alternativa para quienes desean conectividad de quinta generación sin llegar al precio de los dispositivos Pro.

En un segmento superior, el REDMI Note 17 Pro 5G combina una batería de mayor capacidad, pantalla 1.5K y resistencia reforzada.

Finalmente, el REDMI Note 17 Pro Max 5G reúne las prestaciones más avanzadas de la familia, particularmente en autonomía, carga rápida y rendimiento.

Con esta nueva generación, Xiaomi apuesta por una característica que cada vez adquiere mayor importancia entre los consumidores: teléfonos que puedan mantenerse funcionales y actualizados durante varios años, sin necesidad de reemplazarlos con tanta frecuencia.