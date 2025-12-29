En el marco de las celebraciones por el Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la ciudadanía para recibir el 2026 de manera responsable, promoviendo festejos libres de alcohol y centrados en el bienestar físico y emocional.

La entidad recordó que el consumo de bebidas alcohólicas incrementa los riesgos de accidentes de tránsito y está asociado a más de 200 enfermedades y trastornos, además de problemas sociales y familiares.

Este mensaje cobra especial relevancia en fechas festivas, cuando el consumo suele aumentar y con ello los peligros para la salud y la convivencia.

Más consumo en fiestas, más riesgos para la familia

La directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental, July Caballero Peralta, advirtió que, si bien las celebraciones de fin de año pueden fortalecer los lazos familiares, también se convierten en un periodo de mayor exposición a conflictos cuando el alcohol está presente.

El aumento del consumo durante estas fechas se asocia a episodios de violencia, lesiones y afectaciones a la salud mental, lo que impacta negativamente en el bienestar del hogar y la seguridad de las personas.

Celebrar con conciencia también es celebrar mejor

“La alegría más auténtica no viene en una bebida. Las fiestas de fin de año se viven mejor sin alcohol”, señaló Caballero.

En ese sentido, el Minsa resaltó que optar por celebraciones sin consumo permite disfrutar con mayor claridad, afecto y seguridad, favoreciendo una convivencia más sana.

La institución enfatizó que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol, por lo que la prevención sigue siendo la mejor alternativa para proteger la salud individual y colectiva.

Recomendaciones para un Año Nuevo sin alcohol

Para promover celebraciones más saludables, el Minsa sugiere:

Planificar actividades familiares como juegos , música o dinámicas creativas que no giren en torno al consumo de alcohol.

, música o dinámicas creativas que no giren en torno al consumo de alcohol. Identificar y manejar los detonantes del consumo , como la presión social, la costumbre o el estrés, con respuestas asertivas.

, como la presión social, la costumbre o el estrés, con respuestas asertivas. Ofrecer bebidas alternativas, como refrescos naturales, infusiones, bebidas típicas o cócteles sin alcohol.

como refrescos naturales, infusiones, bebidas típicas o cócteles sin alcohol. Cuidar los entornos de celebración , especialmente cuando participan niñas, niños, adolescentes o personas en tratamiento.

, especialmente cuando participan niñas, niños, adolescentes o personas en tratamiento. Priorizar la salud mental, buscando apoyo si aparecen sentimientos de tristeza, ansiedad o tensión durante estas fechas.

Llamado especial a proteger a adolescentes y jóvenes

El Ministerio de Salud recordó que los efectos del alcohol son especialmente perjudiciales en adolescentes, jóvenes y personas con condiciones de salud mental, por lo que reiteró su invitación a elegir celebraciones inclusivas y seguras.

Finalmente, el Minsa reafirmó su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol, e invitó a las familias peruanas a recibir el Año Nuevo 2026 con mayor conciencia, cuidado y bienestar.