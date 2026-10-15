Un hombre identificado como Luis Alberto León Narváez fue asesinado a balazos en la puerta de su restaurante, ubicado en la primera cuadra de la calle Incahuasi, en el distrito de El Agustino, al este de Lima. La víctima había inaugurado su negocio aproximadamente un mes antes del ataque.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el medio, el crimen ocurrió cuando el comerciante ingresaba al establecimiento.

En ese momento, un hombre y una mujer que se desplazaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego en su contra en reiteradas ocasiones. Después de efectuar los disparos, ambos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El Hombre quedó gravemente herido tras el ataque. Sus familiares lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

Se hallaron cinco asquillos de bala

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y acordonaron la zona con el objetivo de facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística.

Durante la inspección, los especialistas encontraron hasta cinco casquillos de bala en la escena. Asimismo, identificaron dos orificios de proyectil en el portón del restaurante, evidencias que serán consideradas durante las investigaciones.

La Policía Nacional del Perú investiga el caso y no descarta que el homicidio esté vinculado con posibles extorsiones contra el propietario del establecimiento. No obstante, las autoridades deberán establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

El asesinato se produjo mientras Lima y Callao se encontraban bajo estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar los elevados índices de criminalidad.

El caso vuelve a poner en evidencia la preocupación por la seguridad ciudadana y la violencia que afecta a comerciantes y vecinos de la capital.