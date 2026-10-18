Un total de 10,546 postulantes rindieron hoy sábado 17 de octubre el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en una primera jornada que reunió a los aspirantes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Enlace oficial de resultados:

Miles de jóvenes buscan acceder a una de las 2,581 vacantes que ofrece San Marcos en sus 82 escuelas profesionales. La expectativa se concentra ahora en la publicación de los puntajes y la relación de ingresantes, que permitirá a los participantes conocer los resultados de su evaluación.

La Oficina Central de Admisión (OCA) es la entidad encargada de difundir los resultados oficiales del proceso. De acuerdo con el cronograma informado, la publicación correspondiente a la primera fecha está prevista para este mismo sábado.

Resultados San Marcos 2027-I: ¿dónde consultar la lista de ingresantes?

Los postulantes pueden ingresar al portal oficial de admisión de la UNMSM para revisar la información sobre los resultados del examen de San Marcos del 17 de octubre, los puntajes obtenidos y la relación de ingresantes cuando se encuentre disponible.

La plataforma institucional concentra la información del proceso de admisión y permite acceder a las publicaciones oficiales de la universidad.

Para esta primera jornada, el área D dispone de 720 vacantes y el área E de 502, lo que representa un total de 1,222 plazas para los postulantes de ambas áreas académicas.

El puntaje mínimo exigido en estas especialidades es de 700 puntos, según lo establecido por el Consejo Universitario de San Marcos.

Más de 10,500 postulantes rindieron el examen este sábado

Durante el desarrollo de la evaluación en la Ciudad Universitaria, la rectora de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, informó que el examen se realizó con normalidad y sin incidencias reportadas.

La autoridad universitaria precisó que 10,546 postulantes participaron en la primera jornada, correspondiente a las áreas D y E.

Asimismo, destacó el interés que despierta entre los jóvenes la nueva carrera de Cine, una de las especialidades incorporadas a la oferta académica de la Decana de América.

También mencionó la incorporación de Ingeniería del Agua, que amplía las alternativas de formación profesional disponibles para los futuros estudiantes.

Cronograma de admisión San Marcos 2027-I: ¿cuándo son los próximos exámenes?

El proceso de admisión continuará durante los siguientes fines de semana de octubre, con evaluaciones organizadas según las cinco áreas académicas de la universidad.

El domingo 18 de octubre rendirán el examen los postulantes de Ciencias Básicas (área B) e Ingeniería (área C).

Posteriormente, el sábado 24 de octubre, será el turno de los aspirantes a las carreras de Ciencias de la Salud (área A), con excepción de Medicina Humana.

Finalmente, el domingo 25 de octubre se realizará la evaluación exclusiva para quienes buscan ingresar a Medicina Humana, una de las carreras que cuenta con 54 vacantes en este proceso.

Estas fechas forman parte del cronograma del examen de admisión 2027-I, que contempla distintas jornadas para atender a los postulantes de las 82 escuelas profesionales.

¿Cuántos puntos necesitas para ingresar a San Marcos?

Uno de los aspectos más importantes de este proceso es el puntaje mínimo de admisión, que varía según el área académica a la que postula cada estudiante.

La universidad ha establecido los siguientes mínimos:

Área académica Puntaje mínimo A. Ciencias de la Salud 900 puntos B. Ciencias Básicas 700 puntos C. Ingeniería 900 puntos D. Ciencias Económicas y de la Gestión 700 puntos E. Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales 700 puntos Secciones de facultad y filiales 600 puntos

Alcanzar el puntaje mínimo es un requisito para competir por una vacante, pero no significa necesariamente haber obtenido el ingreso, debido a que las plazas son limitadas.

Por ello, los postulantes deben revisar sus resultados y la relación oficial de ingresantes publicada por la Oficina Central de Admisión.

¿Qué carreras ofrecen más vacantes en San Marcos?

La oferta académica de la UNMSM incluye carreras tradicionales y nuevas especialidades relacionadas con la ciencia, la innovación y la tecnología.

Entre las profesiones con mayor número de vacantes destacan Derecho y Contabilidad, con 90 plazas cada una. Les siguen Administración, con 83; Economía, con 77; Ingeniería Industrial y Administración de Turismo, con 67 cada una.

Por su parte, Medicina Humana dispone de 54 vacantes y tendrá una jornada de evaluación exclusiva el 25 de octubre.

San Marcos también ofrece carreras vinculadas con las nuevas demandas tecnológicas y científicas, como Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ciencia de la Computación e Ingeniería Biomédica.

A estas se suman Ingeniería Nuclear, Ciencia de Materiales y Nanotecnología, Genética y Biotecnología, e Ingeniería de Transporte y Sistemas Ferroviarios.

La incorporación de nuevas especialidades, como Cine e Ingeniería del Agua, amplía las posibilidades de formación profesional para quienes desean estudiar en la universidad pública más antigua de América.

¿Quiénes pueden participar en el examen de admisión 2027-I?

El proceso está dirigido a los estudiantes que cursan el quinto año de secundaria durante el año lectivo 2026, así como a los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA).

Sin embargo, la UNMSM ha establecido una restricción para quienes ya cuentan con estudios universitarios concluidos.

Los egresados, graduados o titulados de universidades públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras, no pueden postular mediante las modalidades EBR o EBA.

Para este grupo, la universidad contempla la modalidad de Graduados y Titulados, correspondiente al proceso de Admisión 2027-II.

Los participantes de las jornadas de octubre pueden consultar las actualizaciones, comunicados y publicaciones oficiales a través del portal de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.