La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dará un nuevo paso en la preservación de su patrimonio cultural con la presentación de “Voces sanmarquinas”, una iniciativa que incorpora la inteligencia artificial (IA) en la creación de audiolibros para recuperar y difundir el pensamiento y la producción literaria de destacadas personalidades vinculadas con la histórica casa de estudios.

El proyecto, impulsado por el grupo de investigación MediaLab UNMSM, busca conectar la memoria universitaria con las nuevas generaciones mediante herramientas tecnológicas que permiten transformar contenidos escritos en experiencias sonoras, facilitando su difusión a través de plataformas digitales.

La presentación oficial se realizará este lunes 12 de octubre, a las 4:00 p. m., en el anfiteatro del nuevo pabellón de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima.

San Marcos impulsa audiolibros con inteligencia artificial para preservar su historia

Bajo el lema “El legado sigue vivo”, la propuesta combina cultura, investigación y tecnología para ofrecer nuevas alternativas de acceso al conocimiento producido por figuras representativas de la comunidad sanmarquina.

La iniciativa contempla la producción y distribución de audiolibros elaborados con inteligencia artificial, una tecnología que abre posibilidades para adaptar obras escritas a formatos de audio y ampliar sus oportunidades de circulación entre distintos públicos.

De esta manera, MediaLab UNMSM plantea una forma de acercar el patrimonio intelectual universitario a estudiantes, investigadores y ciudadanos interesados en conocer las contribuciones culturales y literarias relacionadas con San Marcos.

El proyecto también propone reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar las herramientas digitales en la conservación y transmisión del conocimiento, especialmente cuando se utilizan para poner en valor contenidos de interés histórico y educativo.

“Voces sanmarquinas”: un proyecto que conecta memoria histórica y tecnología

Uno de los principales objetivos de “Voces sanmarquinas” es fortalecer la memoria histórica y la identidad universitaria mediante una propuesta transmedia que aprovecha diferentes formas de comunicación para compartir contenidos culturales.

Este enfoque permite explorar nuevas maneras de presentar la producción intelectual de personalidades vinculadas con la universidad, superando las limitaciones de los formatos tradicionales de lectura.

En ese contexto, los audiolibros generados con IA representan una alternativa para que las obras literarias y los contenidos académicos puedan ser escuchados, favoreciendo experiencias de aprendizaje adaptadas a los hábitos de consumo digital.

Asimismo, la propuesta pone de relieve la importancia de conservar el legado de quienes contribuyeron al desarrollo intelectual y cultural de la universidad, procurando que sus aportes continúen presentes en las nuevas generaciones.

Inteligencia artificial y cultura: nuevas oportunidades para acceder al conocimiento

La incorporación de la inteligencia artificial en proyectos culturales y educativos ofrece posibilidades para diversificar los formatos de difusión del patrimonio escrito.

En el caso de San Marcos, esta tecnología se integra a una iniciativa editorial que busca facilitar el acercamiento a contenidos históricos y literarios mediante narraciones sonoras.

El formato de audiolibro también permite complementar la lectura tradicional y ofrecer otras formas de aproximación a textos de valor académico y cultural.

Además, su distribución mediante plataformas digitales puede contribuir a que estos materiales lleguen a públicos que no necesariamente tienen contacto frecuente con publicaciones universitarias.

Así, el proyecto vincula dos propósitos: preservar el legado cultural sanmarquino y explorar herramientas contemporáneas que favorezcan su difusión.

¿Cuándo y dónde se presentará “Voces sanmarquinas”?

La comunidad universitaria y las personas interesadas en la relación entre tecnología y patrimonio cultural podrán conocer la iniciativa durante su presentación oficial, programada para el lunes 12 de octubre, a las 4:00 p. m.

La actividad tendrá lugar en el anfiteatro del nuevo pabellón de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, en el Cercado de Lima.

La presentación permitirá dar a conocer una propuesta que sitúa a las narrativas sonoras y a la inteligencia artificial como recursos para promover la circulación del conocimiento universitario.

Con “Voces sanmarquinas”, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos busca mantener vigente su patrimonio intelectual y acercarlo a nuevos públicos, demostrando cómo la innovación tecnológica puede contribuir a la difusión de la memoria cultural.