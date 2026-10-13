El Vaticano confirmó este martes 13 de octubre de 2026 que el papa León XIV padece cáncer de pulmón y fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación concluyó satisfactoriamente y no presentó complicaciones, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice, de 71 años, permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque el procedimiento quirúrgico tuvo una duración efectiva de 90 minutos. Tras la intervención, despertó con normalidad y regresó a su habitación después de un breve periodo de observación médica.

La información fue difundida por Vatican News, a partir de un comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, quienes detallaron el procedimiento y confirmaron el diagnóstico oncológico.

¿Qué tipo de cáncer de pulmón tiene el papa León XIV?

El informe médico oficial confirmó que el líder de la Iglesia católica presenta un adenocarcinoma pulmonar, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón.

Los especialistas ya sospechaban la presencia de esta enfermedad a partir de los exámenes realizados antes de la cirugía. Sin embargo, el diagnóstico quedó confirmado mediante un análisis histológico intraoperatorio, que permitió examinar el tejido durante la intervención.

El adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en células glandulares del pulmón y pertenece al grupo de los cánceres pulmonares de células no pequeñas.

Su evolución y tratamiento dependen de diversos factores, como el tamaño del tumor, su localización y la posible extensión de la enfermedad.

Por el momento, el comunicado del Vaticano no precisa el estadio del cáncer ni informa si el papa León XIV necesitará tratamientos oncológicos adicionales.

Así fue la operación del papa León XIV en el Hospital Gemelli

La intervención se realizó durante la tarde del martes en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, centro médico donde el pontífice recibió atención especializada.

Según el comunicado oficial, los cirujanos practicaron una cirugía torácica mediante una técnica asistida por video, que permitió retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El procedimiento tuvo como objetivo conseguir una resección radical de la lesión, es decir, retirar quirúrgicamente el tejido comprometido.

La Santa Sede explicó que el pontífice permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas, mientras que la operación propiamente dicha se prolongó durante una hora y media.

“La operación fue exitosa y no hubo complicaciones”, señalaron los médicos en el informe difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Este resultado representa una evolución posoperatoria inmediata favorable, aunque todavía no permite establecer el pronóstico definitivo de la enfermedad.

El papa León XIV despertó con normalidad después de la cirugía

Tras finalizar la operación, León XIV recuperó la conciencia normalmente y permaneció durante un breve periodo bajo observación del personal sanitario.

Posteriormente, fue trasladado a su habitación, ubicada en el décimo piso del Hospital Gemelli, según precisó el comunicado médico.

La información oficial confirma que el procedimiento transcurrió sin complicaciones, pero no establece cuánto tiempo permanecerá hospitalizado ni cuándo podría retomar sus actividades habituales.

Tampoco se han comunicado detalles sobre posibles tratamientos complementarios o sobre los próximos controles médicos.

La evolución del pontífice dependerá de las evaluaciones posteriores y de las indicaciones del equipo médico responsable de su recuperación.

¿Qué es una lobectomía pulmonar y por qué se realiza?

La cirugía practicada al papa León XIV consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, procedimiento conocido médicamente como lobectomía pulmonar.

El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos. En determinadas circunstancias, cuando se identifica una lesión tumoral, los especialistas pueden recomendar la extracción del lóbulo afectado.

Esta intervención forma parte de las alternativas quirúrgicas utilizadas para tratar algunos casos de cáncer de pulmón, dependiendo de las características del tumor y del estado general del paciente.

En el caso del pontífice, los médicos recurrieron a una técnica asistida por video, según confirmó la Santa Sede.

Aunque la operación fue considerada exitosa, la información disponible no permite determinar si la enfermedad estaba completamente localizada ni si será necesario administrar otros tratamientos.

¿Cómo se detectó la enfermedad del pontífice?

Antes de la intervención, los exámenes médicos habían permitido identificar una anomalía pulmonar que motivó estudios adicionales.

La información inicial señalaba el descubrimiento de un nódulo pulmonar, una pequeña lesión que puede observarse mediante pruebas de diagnóstico por imágenes, como una tomografía computarizada.

Estos nódulos no siempre corresponden a tumores malignos. En algunos pacientes pueden estar relacionados con procesos inflamatorios, infecciones antiguas u otras condiciones benignas.

Sin embargo, cuando presentan determinadas características, los especialistas pueden recomendar investigaciones adicionales para descartar una enfermedad oncológica.

En el caso de León XIV, los exámenes preoperatorios hicieron sospechar un adenocarcinoma, diagnóstico que finalmente fue confirmado durante la cirugía.

Vaticano informa sobre la salud del papa León XIV

La confirmación del cáncer de pulmón del papa León XIV representa una noticia relevante para la Iglesia católica y los fieles que siguen de cerca la salud del pontífice.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el parte médico del 13 de octubre de 2026 con detalles sobre la intervención y sus resultados inmediatos.

El documento confirma tres aspectos fundamentales: la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y la ausencia de complicaciones durante la operación.

Por ahora, el Vaticano no ha comunicado una fecha de alta hospitalaria ni ha precisado cómo podría afectar este proceso médico a la agenda del Santo Padre.

La atención se concentra en su recuperación y en los próximos informes oficiales que permitan conocer su evolución clínica.