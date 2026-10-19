La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó este domingo 18 de octubre la segunda jornada del examen de admisión 2027-I, con la participación de 8,332 jóvenes que buscan ingresar a las carreras de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Resultados San Marcos 2027-I: LINK oficial para consultar los puntajes

Los postulantes compiten por una de las 906 vacantes ofrecidas para ambas áreas académicas.

Tras concluir la evaluación, una de las principales expectativas de los aspirantes y sus familias es conocer los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I, revisar los puntajes obtenidos y verificar quiénes lograron ingresar a la Decana de América.

La universidad cuenta con una plataforma oficial para difundir la información del proceso de admisión, donde los interesados pueden consultar las publicaciones correspondientes a las jornadas de evaluación.

Los postulantes de las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingeniería) pueden acceder al portal de admisión de la UNMSM para revisar la información oficial sobre los resultados, puntajes y relación de ingresantes, una vez que sean publicados por la institución.

Al ingresar, los interesados deberán ubicar las publicaciones correspondientes al examen del domingo 18 de octubre y verificar los resultados de su respectiva área académica.

Es importante revisar la información directamente en los canales oficiales de la universidad, a fin de evitar confusiones con listas no confirmadas o publicaciones que circulen en redes sociales.

B- CIENCIAS BÁSICAS

C- INGENIERÍA

¿Cuántas vacantes ofrece San Marcos para Ciencias Básicas e Ingeniería?

En esta segunda fecha del proceso de admisión UNMSM 2027-I, un total de 8,332 postulantes participaron en las evaluaciones de las áreas B y C.

La distribución de postulantes y vacantes fue la siguiente:

Ciencias Básicas (Área B): 1,043 postulantes compitieron por 242 vacantes.

1,043 postulantes compitieron por 242 vacantes. Ingeniería (Área C): 7,289 jóvenes buscaron ingresar a una de las 664 vacantes disponibles.

En conjunto, las dos áreas ofrecieron 906 vacantes, una cifra considerablemente menor al número de aspirantes que participaron en esta segunda jornada.

La mayor demanda se concentró en el área de Ingeniería, que reunió a más de 7,200 postulantes y representó cerca del 87 % de los participantes del día.

Examen de admisión San Marcos 2027-I: así se desarrolló la segunda jornada

Desde las primeras horas del domingo, miles de jóvenes llegaron a la Ciudad Universitaria de San Marcos, acompañados de familiares que acudieron para brindarles apoyo antes de la evaluación.

La jornada estuvo marcada por la expectativa de los aspirantes, quienes buscan iniciar su formación profesional en una de las universidades públicas más reconocidas del país.

Para facilitar el ingreso y preservar el orden dentro del campus, la universidad desplegó personal encargado de brindar orientación y seguridad durante el desarrollo del examen.

Los postulantes accedieron a las instalaciones universitarias por las puertas Pre, 7, 6, 3, 2 y 1, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la organización del proceso.

Estas medidas permitieron organizar el desplazamiento de los participantes hacia los ambientes asignados para rendir la evaluación.

Rectora de San Marcos supervisó el examen de admisión 2027-I

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, recorrió por segundo día consecutivo diferentes ambientes de la Ciudad Universitaria para supervisar el desarrollo del proceso de admisión.

Acompañada de decanos de la institución, visitó las facultades de Ciencias Contables, Letras y Ciencias Humanas, Derecho y Ciencia Política e Ingeniería Industrial.

Durante el recorrido, verificó las condiciones en las que los postulantes desarrollaron sus pruebas y destacó el esfuerzo de los jóvenes que aspiran a obtener una vacante.

La autoridad universitaria también los alentó a afrontar la evaluación con confianza y perseverancia, resaltando la importancia de la educación superior para su futuro profesional.

“Ingresar a San Marcos representa el inicio de una nueva etapa de formación académica y crecimiento profesional al servicio del país”, manifestó Ramón Ruffner.

¿Cómo saber si ingresaste a San Marcos en el examen 2027-I?

Los participantes del examen de Ciencias Básicas e Ingeniería deben consultar la información oficial del proceso de admisión para conocer sus puntajes y verificar si alcanzaron una vacante.

El resultado obtenido permite conocer el desempeño del postulante; sin embargo, la confirmación del ingreso debe realizarse mediante la relación oficial de ingresantes publicada por la universidad.

La UNMSM reafirmó su compromiso con la transparencia y el desarrollo ordenado del proceso de admisión 2027-I, así como con brindar condiciones adecuadas a los miles de jóvenes que buscan estudiar una carrera profesional.

Para conocer los resultados y las siguientes comunicaciones sobre el proceso de admisión, los interesados pueden ingresar al portal oficial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.