Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Ancón, al norte de Lima. La unidad cubría la ruta Lima-Trujillo y transportaba a 39 pasajeros cuando fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El atentado ocurrió a la altura del kilómetro 41 de la Panamericana Norte, poco después de que el vehículo iniciara su recorrido. Según el testimonio del conductor, los sujetos se acercaron al bus y realizaron varios disparos sin mediar palabra. Pese a la situación de peligro, el chofer continuó conduciendo hasta llegar a la garita de control de la Sunat, donde recibió ayuda de dos agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información difundida por RPP, el ataque no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, el hecho volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los conductores y pasajeros del transporte interprovincial frente a los ataques armados registrados en las vías de Lima.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes establecieron un perímetro en la zona con el objetivo de realizar las investigaciones y recoger elementos que permitan esclarecer las circunstancias del atentado.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el ataque estaría relacionado con posibles actos de extorsión contra la empresa de transportes. No obstante, las autoridades tampoco descartan que se haya tratado de un intento de asalto.

El conductor manifestó que, desde su perspectiva, los atacantes habrían buscado intimidarlo o conseguir que detuviera la unidad para facilitar un posible robo. Esta declaración forma parte de los elementos que deberán ser evaluados durante las investigaciones policiales.

Después del atentado, el chofer fue trasladado a la Comisaría de Ancón para brindar su declaración y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Por su parte, los pasajeros fueron transbordados a otro bus para continuar con su viaje hacia la ciudad de Trujillo.

No es el primer ataque

Este nuevo episodio de violencia se suma a otros ataques armados contra unidades de la misma empresa. En julio de 2026, un conductor de Cruz del Sur resultó herido durante un atentado contra un bus que circulaba por la jurisdicción de Puente Piedra. Posteriormente, en agosto, otra unidad fue baleada en la avenida Canadá, en Lima, sin que se reportaran víctimas.

La Policía deberá determinar si existe una conexión entre estos hechos y establecer la identidad de los responsables del ataque ocurrido en Ancón. Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a generar preocupación por la seguridad de los trabajadores del transporte interprovincial y de los pasajeros que se desplazan diariamente por las carreteras del país