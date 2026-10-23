El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cuestionó públicamente a los senadores Jorge Gavidia y Juver Flores, integrantes de su agrupación política, por votar a favor del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno. El dirigente consideró que ambos parlamentarios incumplieron el acuerdo adoptado previamente por su bancada y adelantó que sus actuaciones serán evaluadas de acuerdo con las normas internas del partido.

Durante una entrevista con Exitosa, Nieto sostuvo que la posición de su bancada había sido establecida mediante consenso antes de la votación. Por ello, calificó el respaldo de los dos senadores como un acto de indisciplina partidaria. Según explicó, ambos conocían la postura acordada por el grupo parlamentario, aunque habrían actuado por motivaciones diferentes.

El dirigente también señaló que el reglamento de funcionamiento de la Cámara de Senadores contempla sanciones ante situaciones de indisciplina. Sin embargo, precisó que cualquier medida deberá adoptarse mediante un procedimiento que permita escuchar los argumentos de los involucrados antes de tomar una decisión.

Nieto remarcó que los dos parlamentarios tendrán un espacio para explicar las razones de sus votos. Después de esa etapa, corresponderá a las instancias competentes evaluar si procede aplicar una sanción. El líder del Partido del Buen Gobierno insistió en que las reglas internas deben cumplirse y que la organización política no puede dejar de lado sus acuerdos.

Pese a sus cuestionamientos, Nieto descartó que esta situación represente necesariamente una ruptura dentro de su agrupación. En sus declaraciones, sostuvo que el desacuerdo debe abordarse mediante los mecanismos establecidos en el reglamento partidario y no únicamente desde las diferencias entre sus integrantes.

La controversia se produjo luego de que Gavidia y Flores respaldaran el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Ambos se sumaron a los senadores Daniel Barragán, Walter Gago y Roger Astacuri, del Partido Cívico Obras, quienes también apoyaron la solicitud gubernamental. En contraste, los demás integrantes de la bancada del Buen Gobierno optaron por abstenerse durante la votación.

Además del cuestionamiento interno, Nieto se refirió a las conversaciones que mantuvo con representantes del Gobierno sobre el trámite de las materias incluidas en la solicitud. Según indicó, propuso que los 20 puntos inicialmente considerados fueran aprobados y que las siete materias adicionales incorporadas por el Senado se tramitaran mediante proyectos de ley.

El dirigente también criticó la actuación del Gobierno de Keiko Fujimori y cuestionó que la reorganización de la Policía Nacional del Perú no estuviera incluida en la agenda del pedido de facultades, pese a la problemática de corrupción policial que mencionó durante la entrevista.

De esta manera, la votación abrió un escenario de evaluación dentro del Partido del Buen Gobierno. La eventual aplicación de sanciones contra Gavidia y Flores dependerá del procedimiento interno, de las explicaciones que presenten y de la decisión que adopten las instancias correspondientes. Por ahora, Nieto ha insistido en que se debe respetar el reglamento y garantizar que ambos senadores sean escuchados antes de determinar las consecuencias de su actuación.