Universitario de Deportes comenzó a planificar la temporada 2027 y uno de los nombres que vuelve a aparecer en el radar del club crema es el de José Carabalí.

El futbolista ecuatoriano, que dejó la institución a mediados de 2026 para incorporarse a Liga Deportiva Universitaria de Quito, sostuvo una reunión con Franco Velazco, administrador del cuadro merengue, en Ecuador. El encuentro despertó las expectativas de los hinchas ante la posibilidad de que el jugador regrese a Ate.

La reunión se produjo durante la visita de Velazco a Quito, donde acompañó al equipo femenino de Universitario en su participación en la Copa Libertadores.

De acuerdo con la información difundida por el programa Hablemos de MAX, ambos coincidieron durante uno de los partidos de las ‘Leonas’. Este acercamiento podría abrir la puerta a futuras conversaciones para evaluar un eventual retorno del lateral ecuatoriano.

Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme una negociación entre Universitario y Liga de Quito.

El encuentro representa un antecedente que podría facilitar el diálogo entre las partes, aunque cualquier posible incorporación dependerá de las condiciones que se establezcan en los próximos meses.

Carabalí dejó Universitario el 30 de junio de 2026, luego de que motivos personales y familiares lo llevaran a regresar a su país.

Posteriormente, Liga de Quito concretó su incorporación mediante la ejecución de la cláusula de rescisión. Su salida se produjo después de haber formado parte del equipo que consiguió el título nacional de 2025 con la camiseta crema.

Durante su etapa en el conjunto peruano, el ecuatoriano destacó por su participación en el carril izquierdo, desempeñándose como lateral y carrilero. Su conocimiento del club y su experiencia en el fútbol peruano son factores que podrían resultar favorables si la administración decide avanzar en una posible negociación para la próxima temporada.

Situación contractual por definir

El principal obstáculo para concretar su regreso sería su situación contractual. José Carabalí tiene vínculo con Liga de Quito hasta finales de 2029, por lo que Universitario tendría que alcanzar un acuerdo con la institución ecuatoriana o encontrar una alternativa que permita su salida en condiciones aceptables para ambas partes.

Entre las posibilidades que se han mencionado en publicaciones sobre el mercado de fichajes figura un préstamo con opción de compra. No obstante, esta fórmula no ha sido confirmada oficialmente como una propuesta presentada por Universitario, por lo que todavía no puede considerarse una negociación cerrada.

Mientras tanto, Universitario continúa enfocado en la recta final del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de luchar por el tetracampeonato. Paralelamente, la dirigencia deberá definir las renovaciones, las posibles salidas y las incorporaciones necesarias para conformar el plantel de la próxima campaña.

Por ahora, el encuentro entre Velazco y Carabalí vuelve a colocar al ecuatoriano en la órbita del equipo merengue.

Su posible retorno para 2027 dependerá de las conversaciones que puedan desarrollarse entre ambos clubes y de las decisiones que adopte la administración crema de cara al siguiente año