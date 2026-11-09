DEFINICIÓN DE INFARTO. Sport Huancayo asumió el liderazgo del Torneo Clausura a falta de una jornada para el final del certamen.
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El Torneo Clausura Liga 1 2026 tendrá un desenlace de película. A falta de una sola jornada para el final, Sport Huancayo tomó el control absoluto del campeonato con 34 puntos, seguido de cerca por Sporting Cristal y Universitario de Deportes, ambos con 32 unidades. No hay dudas de que en esta edición del apasionante Torneo Clausura Liga 1 se vivirá mucha emoción hasta el último minuto.

La combinación de resultados de la penúltima fecha dejó la mesa servida para una definición dramática, donde el líder Huancayo recibirá a la ‘U’ en un enfrentamiento directo que podría definir al campeón.

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¿Qué necesita cada equipo para ser campeón en la Fecha 17?

La definición del Torneo Clausura Liga 1 se reduce a tres escenarios concretos para la jornada final:

  • Sport Huancayo (34 pts / DG +9): Depende exclusivamente de sí mismo. Si vence a Universitario en el IPD de Huancayo, alzará el título automáticamente. Si empata, necesitará que Sporting Cristal no venza a Cienciano.
  • Sporting Cristal (32 pts / DG +17): Debe derrotar a Cienciano en el Alberto Gallardo y esperar que Sport Huancayo no gane. Su diferencia de gol (+17) es su principal fortaleza ante un eventual empate en puntos.
  • Universitario de Deportes (32 pts / DG +11): Está obligado a vencer a Sport Huancayo a domicilio. Además, requiere que Sporting Cristal tropiece o, en su defecto, revertir a su favor la desventaja en la diferencia de goles.

El remezón de la Fecha 16: Huancayo da el golpe y los perseguidores tropiezan

El giro en la tabla de posiciones se gestó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Sport Huancayo venció 2-1 a Cienciano. Pese a comenzar abajo tras el gol de Neri Bandiera (5′), el cuadro huancaíno remontó con tantos de Javier Andrés Sanguinetti (40′ de penal) y Daniel Porozo (58′) para adueñarse de la cima. Sin duda, la competencia en este Torneo Clausura Liga 1 está siendo reñida hasta el final.

En paralelo, Sporting Cristal dejó ir dos puntos de oro al igualar 1-1 ante ADT en Tarma. Hernán Barcos abrió la cuenta a los 45+2′, pero Horacio Benincasa marcó el 1-1 definitivo a los 90+4′.

Misma suerte corrió Universitario de Deportes en el Monumental, donde empató 2-2 frente a CD Moquegua. Los goles cremas de Williams Riveros (36′) y Gianluca Lapadula (59′ de penal) no bastaron ante las anotaciones de Juan Diego Lojas (43′) y Brayan Angulo (78′ de penal).

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Tabla de posiciones (Top 5 – Fecha 16)

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