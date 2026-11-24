El Torneo Clausura de la Liga 1 terminó y dejó a Sport Huancayo como ganador del segundo campeonato corto de la temporada. El conjunto huancaíno consiguió el primer lugar tras vencer por 4-1 a Universitario de Deportes en la última jornada en el estadio IPD de Huancayo.

Con este resultado, el «Rojo Matador» alcanzó los 37 puntos y superó a Sporting Cristal, que terminó segundo con 35 unidades. Alianza Lima y Universitario completaron los primeros puestos del certamen, ambos con 32 puntos.

Sport Huancayo goleó a Universitario y ganó el Clausura

El equipo dirigido por Richard Pellejero consiguió una victoria contundente frente al conjunto crema. Javier Sanguinetti y Daniel Porozo marcaron dos goles cada uno, mientras que Bryan Reyna descontó para Universitario.

Con su victoria, Sport Huancayo se consagró ganador del Torneo Clausura por primera vez en su historia. Además, consiguió asegurar su participación en los playoffs que definirán al campeón nacional de la Liga 1 del fútbol peruano.

Por su parte, Sporting Cristal también cumplió con su objetivo en la última fecha al derrotar por 4-1 a Cienciano. Sin embargo, los tres puntos no fueron suficientes para superar al cuadro huancaíno en la clasificación del Clausura.

¿Qué equipos jugarán los playoffs de la Liga 1 2026?

Con el cierre del Torneo Clausura, también quedó definido el camino hacia el título nacional. Alianza Lima, ganador del Apertura y primer lugar de la tabla acumulada con 72 puntos, clasificó directamente a la final.

En tanto, Sport Huancayo y Universitario disputarán una semifinal de ida y vuelta. El ganador de esta llave tendrá que enfrentarse al conjunto blanquiazul por el campeonato nacional.

La semifinal de ida se jugará el domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el viernes 4 de diciembre en el estadio Monumental.

¿Cuándo se jugará la final de la Liga 1 2026?

La final nacional tendrá dos encuentros. El primero está programado para el martes 8 de diciembre, mientras que el partido de vuelta se disputará el domingo 13 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima tendrá la ventaja de cerrar la serie como local.

Alianza Lima espera a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Universitario y Sport Huancayo.