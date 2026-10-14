El papa León XIV continúa con la intención de realizar su viaje apostólico a Perú, Uruguay, y Argentina durante los primeros días de noviembre, a pesar de haberse sometido recientemente a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, el Vaticano ha aclarado que la visita todavía no cuenta con una confirmación definitiva.

La información fue comunicada este miércoles 14 de octubre por Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, quien explicó que el Pontífice mantiene su deseo de cumplir con los compromisos previstos en Sudamérica.

La declaración llega después de que el Santo Padre fuera operado el pasado lunes, una circunstancia que introduce interrogantes sobre la realización del recorrido y su capacidad para afrontar los desplazamientos internacionales.

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El Vaticano confirma la intención del Papa de viajar a Sudamérica

Durante sus declaraciones ante los periodistas, Matteo Bruni se refirió a la voluntad expresada por León XIV de continuar con los preparativos del viaje apostólico.

«Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir», manifestó el portavoz de la Santa Sede.

Estas palabras reflejan que el Pontífice no ha renunciado a visitar los tres países latinoamericanos incluidos en su itinerario previsto para noviembre.

No obstante, el portavoz vaticano distinguió entre la intención personal del Papa y la confirmación oficial del desplazamiento, que sigue condicionada por su estado de salud.

La recuperación del papa León XIV será determinante para el viaje

La reciente operación del papa León XIV constituye uno de los principales factores que deberán considerarse antes de confirmar su agenda internacional.

Aunque el Santo Padre ha manifestado su disposición a viajar, la realización del recorrido dependerá de cómo avance su recuperación tras la intervención quirúrgica.

Por ahora, la información difundida no precisa detalles sobre el procedimiento médico ni establece un plazo definitivo para determinar si podrá cumplir con los compromisos previstos.

En consecuencia, la posibilidad de que el Papa visite Uruguay, Argentina y Perú en noviembre permanece abierta, pero su realización no debe interpretarse todavía como una decisión confirmada.

Uruguay, Argentina y Perú esperan una definición sobre la visita papal

El eventual viaje apostólico de León XIV a Sudamérica tendría especial relevancia para las comunidades católicas de los tres países contemplados en el recorrido.

Una visita del Pontífice representa una oportunidad de encuentro con los fieles y de fortalecimiento de los vínculos entre la Iglesia católica y las comunidades locales.

Asimismo, los viajes apostólicos permiten al Papa transmitir mensajes pastorales y acercarse directamente a las realidades sociales y religiosas de los territorios que visita.

Sin embargo, hasta que la Santa Sede confirme oficialmente el itinerario, no es posible dar por definitivas las fechas ni las actividades que podrían desarrollarse en cada país.

¿Está confirmado el viaje del papa León XIV para noviembre?

La respuesta, por el momento, es no. Aunque el Pontífice mantiene su voluntad de viajar a Sudamérica, las declaraciones del Vaticano no constituyen una confirmación oficial.

La diferencia es importante: el deseo expresado por el Santo Padre demuestra que el proyecto continúa vigente, pero su ejecución dependerá de las condiciones necesarias para realizarlo.

Por ello, las próximas comunicaciones de la Oficina de Prensa de la Santa Sede serán fundamentales para conocer si el viaje apostólico podrá desarrollarse durante los primeros días de noviembre o si será necesario modificar los planes iniciales.

Mientras tanto, la expectativa permanece centrada en la evolución de la salud del papa León XIV y en la decisión que adopte el Vaticano sobre sus próximos compromisos internacionales.