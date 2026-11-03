Un video del streamer José Rodríguez, conocido como el «Pelao« de Habla Good, fue presentado en ATV como la intervención de un especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

La confusión ocurrió durante una transmisión en vivo sobre los riesgos de inundaciones por las intensas lluvias -durante el fenómeno El Niño- y generó comentarios en redes sociales.

La confusión durante la cobertura de lluvias

La periodista comentaba cuáles eran las zonas más vulnerables a inundaciones y las principales avenidas que podrían verse afectadas cuando apareció en pantalla un video de Rodríguez.

En las imágenes, el conductor de Habla Good advertía sobre posibles inundaciones que podrían colapsar avenidas. Al presentar su intervención, la periodista lo identificó como especialista del Cenepred.

Habla Good comenta el error de ATV

Usuarios de redes sociales capturaron el fragmento de la transmisión y compartieron el error. La confusión también llegó al espacio de streaming de Rodríguez.

Los propios conductores de Habla Good comentaron con ironía lo ocurrido en ATV. Así, el episodio pasó de la cobertura televisiva sobre las lluvias a convertirse en tema de conversación dentro del programa del streamer.

El recorte del video y las reacciones en X

Según la información proporcionada para esta nota, ATV recortó del video original el tramo comprendido entre las 8:25 a. m. y las 8:28 a. m., en el que se produjo la confusión.

El material aportado también reporta que el hashtag #elchivodelclima, utilizado en alusión a Rodríguez y al error del canal, llegó al segundo lugar de las tendencias en X.