Reporte de lluvias en Lima, Tumbes, Piura y el norte del Perú EN VIVO con imagen satelital por el fenómeno El Niño

Viviendas afectadas, interrupciones preventivas del servicio eléctrico y familias damnificadas marcan los reportes sobre las lluvias en el norte del Perú, así como en la costa peruana. En Tumbes, las autoridades continúan evaluando los daños, mientras el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa sobre precipitaciones en esta región y en Piura.

Reporte de lluvias en Lima y costa central del Perú

Reporte de lluvias en Tumbes y Piura

Sigue EN VIVO las actualizaciones sobre las alertas meteorológicas, las zonas afectadas y las acciones de respuesta comunicadas por las autoridades.

Senamhi reporta lluvias con descargas eléctricas en Tumbes

El Senamhi informó que las precipitaciones registradas en Tumbes y Piura corresponden a lo anunciado en el aviso meteorológico vigente. En territorio tumbesino, las lluvias están acompañadas de descargas eléctricas.

Según los especialistas citados en el reporte, las precipitaciones continuarán durante las próximas horas. Este pronóstico se suma a los informes de afectaciones que las autoridades locales mantienen en evaluación.

Evalúan daños y cortan la electricidad en Puerto Perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci comunicó que las municipalidades distritales de San Jacinto, Zarumilla y Tumbes continúan con la evaluación de daños en sus jurisdicciones tras las lluvias intensas.

En Aguas Verdes, el municipio dispuso el corte preventivo del suministro eléctrico en el circuito de baja tensión que abastece al asentamiento humano Puerto Perú. La medida busca reducir el riesgo eléctrico en la zona afectada.