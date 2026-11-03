Las estaciones María Auxiliadora, Cabitos, Villa María y Villa El Salvador serán los puntos de atención de una campaña de la Línea 1 del Metro de Lima y la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur. La iniciativa combina información sobre los riesgos sanitarios asociados al fenómeno El Niño con acceso gratuito a vacunas.

La campaña “¡Cuida tu salud ante el Fenómeno El Niño!” está dirigida a pasajeros y vecinos de las zonas cercanas a las estaciones. Las actividades se desarrollarán del 3 al 6 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

¿Dónde se brindará orientación sobre dengue, leptospirosis y golpes de calor?

Las jornadas informativas se realizarán en las cuatro estaciones mencionadas, donde se instalarán mesas educativas. El personal brindará orientación sobre prevención del dengue y la leptospirosis, riesgos de los golpes de calor y actualización del esquema nacional de vacunación.

La información proporcionada por los organizadores establece un periodo general para la campaña, pero no precisa qué fecha corresponde a cada estación.

“Con esta campaña, buscamos acercar información y servicios de salud a las comunidades cercanas a nuestras estaciones. A través del trabajo conjunto con el Minsa, queremos contribuir a que más personas conozcan cómo prevenir enfermedades y proteger a sus familias frente a los riesgos asociados a los eventos climáticos”, señaló Gisella Alfaro, superintendente de Gestión Social de LÍNEA 1 del Metro de Lima.

¿Qué medidas preventivas difundirá la DIRIS Lima Sur?

Para prevenir el dengue, Erika Pereda, representante de la DIRIS Lima Sur, recomienda lavar, escobillar y tapar herméticamente los recipientes donde se almacena agua. También plantea desechar objetos en desuso que puedan acumularla y reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, a fin de reducir los espacios de reproducción del zancudo Aedes aegypti.

Respecto de la leptospirosis, Pereda aconseja evitar el tránsito por aguas estancadas, usar botas o calzado protector en zonas de riesgo y mantener protegidos e higienizados los alimentos y las fuentes de agua.

La orientación frente a las altas temperaturas incluirá mantener una hidratación constante, reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y utilizar prendas ligeras, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.

Vacunación gratuita: ¿a qué grupos estará dirigida?

La campaña también contempla vacunación gratuita en las estaciones del sur de la Línea 1, en coordinación con la DIRIS Lima Sur del Ministerio de Salud.

De acuerdo con lo anunciado, la atención incluirá los siguientes grupos y vacunas: